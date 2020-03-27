【群益投顧】搶短獲利賣壓，壓抑指數表現

一、盤勢分析

儘管上週失業救濟人數刷下歷史新高，但紓困法案保護網支撐，鮑爾、柏南克相繼出面信心喊話，並表示對疫情過後強勁復甦的看法，加上 G20 聯手釋出 5 兆美元抗疫，因此激勵美股再次強漲，四大指數全數收漲逾 5%。

受到美股轉強激勵，台股以上漲 71.54 點開出，但隨後即見高下滑，連漲、外資未大買、反彈量縮等現象都讓投資人怯於追高。3 大重量權值股台積電、鴻海、大立光開高走低，10 過後滑落盤下整理。29 大次族群漲跌參半、多在 ±1% 之間遊走，汽車、生技、金融等防禦性族群漲幅較大，電子股則多下跌、獲利回吐。個股方面，漲幅大的個股成交量多不大，金像電、中壽、牧德、和碩、技嘉、南電、旭富等交易較為活絡。指數終場下跌 37.44 點或 0.38%，以 9698.92 點作收，成交量增加而為 1802 億元。

二、盤勢預估

美股在題材面激勵下維持強勢，但新冠病毒的威脅仍在，確診人數還在向上激增，影響台股的投資信心，指數在連漲後留下長上影線黑 K，雖然跌幅不大，但已埋下震盪擴底可能。操作上維持搶短建議，貼著盤面、邊走邊調整，持股比重可略上調，須留意停損紀律。

倉和 (6538)2 月營收滑落近半年低點，不過，隨著原料供給改善，加上中國產能逐步復工，3 月業績可望回升。股價回站季線之上，量增價揚呈現，投信開始回補，有機會回歸偏多格局。

和碩 (4938)2019 年 EPS 達 7.4 元、創三年以來最佳水準，擬配發 4.5 元現金股利，加上公司表示，2Q20 季營運將比 1Q 季顯著改善，高殖利率題材激勵股價走強，考量股價已回升至上升軌道，並且 PB 也不高，對法人應具一定的吸引力，續彈機率不低。

IC 載板廠南電 (8046)2020 年前 2 月累計營收年增 17.91%，全年產能可望維持滿載，加上 4Q 又有新產能加入，因此吸引投信籌碼持續加碼，股價自低點連 3 日強漲反彈，有機會維持偏多格局，挑戰前波高點。

三、強勢股

電子：

和碩 (4938)、技嘉 (2376)、祥碩 (5269)、橘子 (6180)、友達 (2409)

非電子：

中壽 (2823)、國際中橡 (2104)、美利達 (9914)、為升 (2231)、和大 (1536)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據