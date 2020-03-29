〈台股風向球〉跌深成最大利多vs.疫情蔓延 連假前觀望氣息加劇

台股上周五開高走低翻黑作收，一周以來反彈 464 點，終結兩根長黑 K，底部略見支撐，反映「跌深是最大利多」的慣性，不過，肺炎疫情在歐美擴大蔓延中，美股周五再度暴跌 915 點，台股法人及國內各家投顧對接下來一周看法分歧，由於本周台股只有 3 個交易日，無論多或空，觀望氣氛勢必升溫。

英國王儲查爾斯王子和首相強生陸續確診，加上義大利、西班牙和美國因肺炎而死亡的人數不斷攀升，歐美經濟環境恐更加嚴峻，法人提醒，股市是經濟的櫥窗，經濟數據恐尚未反映實際的情況。

須留意接下來 4 月將陸續公布的國際經濟數據、美股財報，恐將引發一波恐慌潮，但若在此之前，疫情控制有正面消息，利空不跌的可能性將增加。

外資過去一周僅 2 個交易日買超，在集中市場累計周賣超仍近 140 億元，賣超金額前五大標的有鴻海 25.5 億元，富邦 VIX 23.73 億元，統一超 12.2 億元，可成 11.89 億元和上銀 10.92 億元；好消息是，外資回補台積電近 81 億元，加上目前外資期貨淨多單達 46724 口，短線瘋狂倒貨殺盤的壓力緩和。

未來一周，國內各家上市櫃業者的財報持續公布中，同時要留意無薪假的狀況；國際上，美國將於 4 月 1 日發布 ISM 製造業指數、4 月 3 日發布就業報告，就看確定走弱的數據，能否優於市場預期。

美國最新公布首次請領失業救濟金補助人數暴增至 328.3 萬人，大幅超過市場預期的 170 萬人，顯示肺炎疫情已令美國經濟活動停止，未來幾周失業狀況恐繼續惡化；美國眾議院最新通過 2 兆美元財政刺激計劃，以防止美國經濟陷入嚴重衰退。法人認為，接下來已重挫的全球股市，將持續在經濟衰退和各國政府積極救市之中擺動。

群益投顧提醒，美股 1929 年的大蕭條，期間有過大幅反彈 48% 後再破底或測底的狀況，2008 年金融海嘯也是，端看經濟景氣的演變與進展，股市仍會因投資人回頭檢視股市與真實狀況的差距而整理。

統一投顧則認為，歐美各國加速控制疫情擴散，整體局勢轉危為安，最壞情況已過去，考量市場恐慌情緒逐步降溫、外資轉賣為買，台股可望進入橫盤箱型震盪格局。