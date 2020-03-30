〈台股盤中〉 疫情失控權值三王臉綠 政府基金護盤力守9600點

受武漢肺炎疫情持續延燒拖累，台股今 (30) 日隨美股、期指下跌，早盤在權值三王領跌下指數重挫逾 200 點，低點下探 9415.52 點，盤中在政府基金護盤下，暫時收復 9600 點關卡，預估成交量縮至 1200 億元。

台股今天在政府基金護盤下開低走高，權值龍頭股台積電盤中在外資賣壓下跳空走跌，盤中股價一度下探至 262 元，盤中買盤進場點火下跌幅收斂，但仍挫逾 2%，盤中股價暫收 266.5 元。

大立光盤中也遭外資賣壓調節，盤中股價下跌 2%，股價暫收 3790 元；鴻海則在平盤下震盪整理僅小跌 0.29%，但仍失守 70 元整數關卡。

次族群部分，生技、PCB 在資金買盤敲進下帶動股價翻紅，摩台指成分股也成為資金追捧重點。

生技族群在疫情與疫苗研發議題帶動下，股價持續上攻，雃博漲停亮燈、台耀盤中大漲 6% 以上，另外，旭富、國光生也分別有 3%~4% 漲幅。

PCB 族群中友詮盤中直奔漲停，柏承也大漲 4% 以上，景碩、宇環、南電與景碩也有 2% 以上漲幅。

另外，今天適逢摩台指結算，成分股包括宏碁、亞泥、中信金等買盤敲進下股價盤中由黑翻紅，宏碁庫藏股加持股價大漲 8%，股價收 19.5 元，創近期波段新高。

整體而言，肺炎疫情持續擴散，美國失業率攀升、重擊實體經濟成長動能，美股短線恐難逃震盪格局，台股雖有國安基金加持，但仍需看外資賣壓何時趨緩，短線先看能否站穩 10 日線才有機會反轉上攻。