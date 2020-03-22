銀行定存利率跌破1字頭 數位帳戶祭9倍活儲高利逆勢搶客

中央銀行降息 1 碼降低疫情對企業的營運衝擊，一年期定存利率將告別 1 字頭，活儲利率更只剩 0.2%，對於靠存款賺取利息收入的人來說，降息勢必衝擊利息收入，但相較於一般帳戶利率直直落，目前部分數位帳戶活儲利率最高還有 2%，較一般利率高出 9 倍。

華南銀行的 SnY 數位帳戶存款餘額 10 萬元內也有 2% 活儲利率，新申購指定基金也有 2 折手續費優惠；另外，在跨行轉帳每月 5 筆免手續費，超過也可享有優惠手續費 5 元，指定項目約定受扣，每月 10 次跨行轉帳免手續費。

聯邦銀行去年底推出的「New New Bank」數位帳戶，喊出存款餘額 10 萬元以內可享活儲年利率 2%，是目前市場上活儲利率較高的數位帳戶；每戶每月跨行提、轉帳合計可享有 55 次免手續費，以及美元結匯與信用卡促刷優惠。

一銀的 iLEO 數位帳戶，帳戶餘額在 100 元到 12 萬以內，可享新台幣活儲利率 1.2%，每月另外享有 10 次跨行轉帳、5 次跨行提款免手續費優惠。

永豐銀行表示，大戶用戶每人每個月可享 16 次跨行提轉帳免手續費，指定申購基金每月扣款金額低於 1 萬元也免扣手續費，申辦貸款也有開辦費優惠。