〈打破理財迷思〉現金為王？破解信用卡現金回饋五大陷阱

辦信用卡目前最受卡友青睞的首選是現金回饋，可以直接折抵帳單超有感，但是銀行業者提醒，若誤踩五大地雷，現金回饋恐看得到吃不到。

2020 年現金回饋信用卡依舊是超過 9 成以上卡友最愛的信用卡類型，直接的現金回饋讓消費者得到最實際的支援，不只降低繳費負擔，還可以培養個人信用順便賺回饋，因此成為卡友最愛。

但是要小心「分期付款、非一般消費、未達消費門檻、刷錯通路、回饋有限期」，若誤踩五大地雷，現金回饋可能就泡湯。

◎分期付款

刷卡刷到失心瘋，許多卡友喜歡申辦分期付款，但小心有些信用卡只要選了分期付款，就沒了現金回饋，如中信 LINE Pay 卡國內消費享 1% LINE Points 回饋，匯豐現金回饋御璽卡，只要進行分期付款消費，就無法獲得現金回饋。

◎非一般消費

大多銀行規定「一般消費」才享有現金回饋福利，而所謂「非一般消費」的定義，例如：代扣繳水電、瓦斯、電信、稅金、停車費、學雜費、違規罰鍰、政府規費… 等，都不算在回饋範圍內，就算用來繳交信用卡年費、支付循環利息、預借現金… 等，同樣不列入現金回饋計算。

◎未達消費門檻

高回饋通常伴隨消費門檻要達標的限制，才能獲得回饋，例如花旗現金回饋白金卡，卡友「一般消費」金額要累積滿 5000 元，才有 1% 回饋。國泰世華的 KOKO 悠遊聯名卡，網購有 3% 回饋，但前提是當期帳單也得新增一般消費 5000 元，甚至連網購的網站都要是指定通路。

◎刷錯通路

上面就已提到國泰世華的 KOKO 悠遊聯名卡若要享網購回饋，就要在指定的網站通路，其實，許多信用卡都愛指定通路，有些信用卡設定「指定通路」包括餐廳，但卡友若在「百貨公司內的餐廳」消費，可能會被歸類為在「百貨公司」刷卡，就沒有回饋，因此，消費者最好先搞清楚「指定通路」定義。

◎回饋有限期

不少信用卡的現金回饋有使用期限，公股銀行中大多無使用期限，且自動折抵當月或次月帳款，不過，公股中的華南銀行則有 6 個月期限；其他如元大、台北富邦也都設定半年期限，新光銀為 2 年，日盛銀 1 個月最短。

值得留意的是，花旗、渣打、新光、遠東銀、凱基摩 fun 卡、聯邦樂活鈦金卡等，無論現金回饋期限長短，都需要打電話至銀行申請折抵才享得到。

而因為現金回饋是直接折抵帳單，若在期限內沒有持續刷卡，等於就享用不到現金回饋。