〈貴金屬盤後〉黃金收低 但創逾11年來最強單週

週四 (27 日) 交易，黃金期貨價格收低，但本週仍創下逾 11 年來最大單週漲幅，反彈的部分原因是美元疲軟以及對貴金屬現貨市場中斷的擔憂。

美國銀行財富管理公司高階投資策略師 Rob Haworth 表示，黃金的波動可能會「持續雙向發展」。

「隨著各國央行將其資產負債表擴大到全球金融危機水準，甚至更高水準，就有更充裕的流動性和極低的實際利率來推動黃金價格上漲。」

「然而，全球經濟活動萎縮，企業與消費者資產負債表承受的壓力使美元融資市場緊繃，這不利金價與投資者。隨著投資者持續對日益增加的社會疏離政策做出反應，黃金投資者的風險可能偏向下行。在社會疏離政策穩定下來或降低程度後，黃金可望受到全球豐沛的流動資金支撐，價格獲得改善。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 26.20 美元或約 1.6%，收每盎司 1625 美元。

根據 FactSet，黃金交易最活躍契約本週上漲 9.5%，創 2008 年 9 月以來最大單週漲幅。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 14.2 美分或 1%，收每盎司 14.534 美元。

白銀本週漲幅超過 17%，為 1987 年 4 月以來最大單週漲幅。

Swissquote Bank 高階分析師 Ipek Ozkardeskaya 報告指出，黃金本週部分漲幅是因為實體供應量減少，因為武漢肺炎導致的關閉，造成精煉活動減少或停止。

「但後者引起整個黃金市場的流動性問題，交易者想確認黃金是否能在動盪的水域中提供正確的保護。」

美元經過上週大漲後，週四走跌，有利黃金。ICE 美元指數本週下降近 4%，創 2009 年以來最大單週降幅。

週五美國經濟數據低，但未能提供黃金避險支撐。密歇根大學數據顯示，美國 3 月份消費者信心指數終值自初值的 96.9 下降至 89.1，上個月為 101.0。

其他金屬商品交易

5 月交割的銅期貨價格下跌 0.3%，收每磅 2.172 美元。本週價格持平。

4 月交割的白金期貨價格上漲 0.4%，收每盎司 740.30 美元。本週上漲近 19%。

6 月交割的鈀金期貨價格下跌 1.3％，收每磅 2196.80 美元。

本週漲幅超過 42%。由於南非和俄羅斯關閉礦區以減緩疫情擴散，因此市場預期鈀金供應量會更加緊繃。

INTL FCStone 歐洲、中東、非洲和亞洲地區市場分析主管 Rhona O’Connell 報告指出，俄國的 Norilsk 是全球最大鈀金生產商，由於出貨問題，狀況已經緊繃，且可能進一步更收緊，再加上南非必須暫停生產 3 週，因此供應中斷可能是白金族群更重要的驅動力，比黃金重要。」