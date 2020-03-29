〈鉅亨觀點〉紓困千億元太少 慎防中小企業成台灣經濟穩定破口

武漢肺炎疫情嚴峻，行政院累計已祭出千億元的紓困銀彈，但是僅約占台灣全年 GDP 總額的 0.96%，遠低於許多外國刺激經濟的手筆；若再從紓困內容來看，會發現我國現階段除了向受創「慘」業伸出援手，但是對中小企業、乃至個人的補助可說是杯水車薪，因此，要慎防我國中小企業佔全體企業家數逾 97%，如果因紓困不足，恐成台灣經濟穩定的「破口」，無怪乎許多產官學者頻頻呼籲政府，紓困額度還須擴大金額與層面。

我國紓困特別預算雖然在本周加碼到千億元，但是產官學者都認為規模還是太小，有學者指出，SARS 時，我國編列 500 億元預算，對照現在的經濟規模，與當時相比成長 44%，按此比例，等於現在至少要編列 918 億元，雖然以此估算，目前的千億元紓困預算已微幅超過 SARS 時的規模，但學者認為，除了對比 SARS 與武漢肺炎兩個時空背景下的經濟規模以外，現在疫情的嚴峻程度，遠遠超過當年的 SARS，千億元紓困金仍不足以對抗還看不到盡頭的疫情。

產官學者認為，還要參考國外刺激經濟方案，據立委曾銘宗統計，若將各國方案折合成新台幣相比，美國 2 兆美元元 (新台幣 60 兆)、英國 12 兆元、香港 4600 億元、韓國 2958 億元、新加坡 1350 億元，可看出我國防疫紓困經費相對不足，不足以因應產業、勞工紓困之需。

學者指出，美國和台灣的經濟規模相差 16 倍，但編列預算卻相差 600 倍之多；英國財政部長蘇納克（Rishi Sunak）日前也宣布提供高達 3300 億英鎊（約合台幣 11.86 兆元）的資金，提供企業擔保援助。據英國 BBC 指稱，這項援助的規模，已達英國 GDP 總額的 15%。

就算不和歐美大撒幣相比，看看鄰近的亞洲國家，香港編列的紓困預算，佔 GDP 4.5%、韓國佔 GDP 0.6%；而日本自疫情爆發以來，已推出了兩波的緊急經濟方案，前兩波方案總額達 1.6 兆日圓 (約新台幣 4714 億元)，最近安倍政府也正在研擬第三波紓困方案，據外媒報導，倘若安倍政府祭出第三波方案，整體總額可能達 10 兆日圓，日本紓困的總規模將達 2019 年 GDP 的 20% 以上。

目前我國千億元紓困預算連 GDP 的 1% 都不到，雖然高於韓國，但是台灣和中國的經濟連結度高，遠高於中國對韓國的影響性，因此我國更應該審慎因應，一旦疫情無情地一路燒下去，中國是世界工廠，我國電子廠重兵布局在中國，將首當其衝，學者建議，我國紓困預算，至少要占 GDP 2% 起跳。

除紓困金額不足，再來看看紓困的內容，也能了解政府的錢是否有花在刀口上。

以美國為例，美國國會通過的 2 兆美元經濟刺激法案，約占美國 GDP 約 9%。美國這套刺激法案，提出對企業與個別納稅人提供空前的紓困，包括：對年薪低於 7.5 萬美元 (折合新台幣 228 萬) 的成年人發放 1200 美元現金、為小型企業提供 3500 億美元的貸款，並成立 5000 億美元放款給各大產業及城市。

（圖／經濟部提供）

以目前行政院編列的千億預算來看，其中，「防疫千億保」有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款；台灣央行也在日前加碼 2000 億元，提供中小企業融通方案，中小企業若要貸款 200 萬元以內，政府信保可達 9 成以上，銀行利率 1% 以下；若超過 200 萬元，銀行就要自行徵提擔保品，銀行利率 1.5% 以下 (如上圖)；經濟部表示，透過銀行挺產業度難關。

而疫情重創的觀光旅行業，交通部先前提出並實施的觀光紓困 1.0 版，提供觀光產業新台幣 44 億元紓困及 54.5 億元復甦振興，因疫情在全球持續擴大，交通部 24 日再拍板觀光紓困 2.0 版，也就是交通部將直接補貼旅行社、旅宿等觀光業者，每月 5-20 萬元的救急金。

行政院日前通過觀光旅宿艱困企業薪資補助方案，針對觀光旅宿遊樂業，業績衰退達 5 成以上，記也不採勞動部「減班休息補助」方案，且減薪未達 2 成的員工，政府補助其每月原薪資 2 成，上限 1 萬元，共 3 個月。

不過，行政院 26 日宣布再加碼，考量旅館、民宿、旅行、遊樂業等 4 類艱困產業，約有 14 萬從業勞工，薪資補助方案，將從原先每人每個月 1 萬元，提高到每人每個月 2 萬元，上限為 2 萬元，也是為期 3 個月，預計 4 月上路，這也是首度觸及個人薪資的補貼，但僅止於 4 大「慘」業。

值得一提的還有，交通部編列的紓困振興預算中，有一項「員工培訓轉型」費用，即編列了 8 億元，此項目將對觀光旅行社等員工進行「以訓代賑」，只要去上課，每人每小時有 158 元補助，每月上限 120 小時，補助相關產業員工接受在職訓練，每案最高 300 萬元來說，不管 10 人公司、還是 3000 人公司，領到的都一樣，以訓代賑對大公司流於「看得到吃不到」。

至於無薪假人數直逼 5 千人，勞動部的「安心就業計畫」在 27 日宣布上路，每月最高補貼無薪假勞工 1.1 萬元，最長 6 個月，勞工可向勞動力發展署各分署提申請，申請對象回溯至今年 1 月 15 日減班休息者。

但全國商業總會副理事長許舒博則表示，疫情衝擊企業營運，政府應「全面」補貼無薪假勞工，包括雇主負擔的基本工資。

（圖／行政院提供）

攤開我國的紓困措施，大多挺企業，與個人相關的紓困屈指可數，除非是「慘」業員工、或是被迫放無薪假者，才有補貼。

受影響個人，申報所得稅可緩繳，若退稅則自動提前退稅；可延緩還貸，不僅利息降低，個人貸款本息可申請緩繳 3-6 個月，並配合央行降息 1 碼（0.25 個百分點），所有放款利率充分反映。同時，公股行庫貸款利息也再減碼。 (如上圖)

針對電信費用， 凡繳納困難者可申請緩繳半年，不斷話、不斷訊；因應民生需求，瓦斯費也降價，桶裝瓦斯每公斤降 5 元，以每桶 20 公斤瓦斯現價約 700 元左右計算，可再降 100 元。

符中、低收入戶資格者，弱勢老人、兒童、身障者生活補助每人每月加發 1500 元，共加發 3 個月。衛福部估計相關弱勢約 100 萬人可受惠。

然而，觀察國外狀況，舉例來說，美國編列了 3670 億美元資金，用於員工低於 500 人的中小企業貸款，看似紓困的對象是中小企業，但金援的力道擴及員工薪資，根據方案規劃，中小企業可以向特定金融機構申請相當於員工月薪總額 2.5 倍的貸款，只要這些資金確定用來支持員工薪資，或房租及設備租金，便不必償還。

此外，在刺激消費的手法上，我國用的是「消費抵用券」這招，且還得搭配國旅住宿才發放，總額僅有 23 億元，並不是人人都可以雨露均霑；遠遠不及美國一口氣發給「全體公民」 1000 美元的現金支票、而且還有排富條款，如此豪氣的刺激消費效果，對國人來說會更加有感。

雖然我國在防疫上「超前部署」，但是紓困振興卻明顯落後，目前疫情尚看不到緩和跡象，尤其應收帳款短則 90 天、長則 180 天，後續銀行逾期放款會不會增加、會不會引發金融重大波動，都是觀察重點，而要避免這些困境，不能只是救觀光「慘」業，占全體企業家數逾 97%、提供全國就業人數逾 78% 的中小企業，甚至是沒有幫員工投保勞工保險、五人以下的微型企業，是否有能力對抗這波疫情，政府絕對不能輕忽中小企業的難關。