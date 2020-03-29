降疫情衝擊 財政部射紓困五箭

新冠肺炎疫情日漸嚴峻，為降低疫情對經濟與產業的衝擊，財政部祭出五大措施因應，包括：公股銀行提供紓困、租稅協助、通關便捷措施、國有非公用不動產租金緩繳、促參案土地租金權利金研議減收等方案，協助產業渡過分非常時期。

立法院財委會 30 日邀請財政部、金管會、中央銀行、經濟部與國發會等相關部會針對武漢肺炎對我財政、金融與經濟影響與因應對策進行專案報告。

為降低疫情衝擊，財政部除責成公股銀行提供產業紓困貸款、並針對受疫情影響的營利企業與個人可申請延後或分期繳稅，並將今年第一、二批退稅提前入帳，讓民眾有更多資金可運用。

此外，財政部轄下關務署、國產署與促參司也將針對防疫需求與受影響企業祭出通關便捷、租金減收、緩繳等措施。

在資金奧援部分，財政部轉投資的公股銀行將以以低利率、拉長天期、線上申辦、快速撥款四大原則協助企業辦理紓困，讓企業可在非常時期維持資金流動性穩定，避免資金緊縮、周轉不靈衝擊營運。

在個人消金部分，除配合中央銀行降息 1 碼外，公股銀也將就一定額度內的車貸、信貸、房貸等加碼調降 1 碼，合計將調降 2 碼利率，減輕企業與家庭財務負擔。

租稅部分，舉凡受疫情影響企業或個人都可申請延後一年緩繳或申請分期三年繳納，而符合退稅資格者也可提前領取退稅款。

另外，企業在員工防疫隔離期間所給付的薪資，可就該年度所得 200% 自申報當年度所得稅所得額中減除；營利事業虧損可在往後 10 年扣除營利事業當年度虧損，可於以後 10 年內減除。