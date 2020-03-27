疫情衝擊 經部點名IC晶圓、伺服器、光學鏡頭產業可望逆勢成長

經濟部統計處今 (27) 日針對當前經濟情勢概況進行分析，經濟部表示，疫情衝擊全球經濟，但受惠 5G 基礎建設、高效能運算、台商回台擴廠趨勢延續，點名 IC 晶圓測試、伺服器、光學鏡頭等產業可望逆勢成長，台灣前 2 月出口、製造業生產也分別年增 6.3%、8.3%，表現優於其他國家。

經濟部分析，在貿易戰、疫情影響下，製造業若掌握 5G、AI、電動車等新興科技優勢，將可望逆勢成長，從去年統計觀察，雖然全年製造業產值年減 5.8%，但 IC 及晶圓測試產業，在 5G、AI 需求帶動下，去年產值分別年增 5.6%、9.3%，皆創下新高。

此外，伺服器、網路連接器、量測導航及控制設備，隨著物聯網、工業 4.0 及雲端運算興起，去年產值分別年增 210.9%、79.4%、45.9%，行動裝置鏡頭也受惠高階智慧型手機多鏡頭趨勢、車用電子，去年產值年增 22.4%，經濟部也點名平面顯示器檢測設備及零件、即食餐食、保健營養食品、電動機車與電動自行車、紙容器及紙袋、室內健身器材等產業可望受惠。

展望未來，經濟部表示，全球疫情嚴峻，經濟前景不明、終端需求下滑，恐限縮台灣生產及出口動能，但疫情也帶動遠距工作、線上學習、網路消費等新型態經濟活動，對網路設備、雲端伺服器及筆記型電腦需求增加，可望減緩衝擊。

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，市調機構 IHS Markit 預測，今年全球經濟成長僅 0.7%，較上月下修 1.8 個百分點，其中美國、歐元區、中國分別下調至 - 0.2%、-1.5%、3.9%。