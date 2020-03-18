經濟部企業紓困方案 兩天累計41件申請貸款展延逾50億元

經濟部日前公布武漢肺炎 (COVID-19) 疫情資金紓困作業要點，經濟部長沈榮津今 (18) 日出席立院備詢前受訪表示，截至昨 (17) 日中午已有 41 件申請，申請借貸展延金額突破 50 億元，達 51.3 億元。

沈榮津表示，經濟部紓困方案已經啟動，歡迎有需要的工商、中小企業申請，而根據經濟部 16 日發布的相關作業要點，主要分為舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款，開放受影響事業向金融機構申請貸款及利息補貼，申請期限為期半年至 9 月 15 日止。

除了紓困方案外，媒體關注夜市抵用券使用成效，可能反應未來振興抵用券效益，沈榮津指出，對於去年實施的夜市抵用券發放，周一與內需型服務業者反饋，確實有帶動夜市消費提升，整體回收比率達到七成。

經濟部去年配合擴大國旅秋冬遊補助發送 200 元夜市券，2 月底截止使用，總計發放 1033 萬張，回收 750 萬張，總回收率為 72.6%，估計創造逾 11 億元的夜市商機，經濟部分析，若非疫情影響，回收率應會更高。

沈榮津強調，近期陸續與各產業座談，廠商提出的請求，包含基本水電價、資金減免、外送平台費降低、基本工資暫緩調整等，都將與各部會協調協助產業。