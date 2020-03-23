2月批發營業額年增15.9% 零售、餐飲受疫情衝擊終止連12月正成長

經濟部今 (23) 日公布 2 月批發、零售及餐飲業營業額，受農曆春節落點不同，批發業營業額達 7531 億元，月減 6.7%、年增 15.9%，但零售、餐飲業則受漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，終止連 12 個月正成長，其中餐飲業年減 17%。

王淑娟表示，批發業因去年農曆春節在 2 月，工作天數較去年同期增加，累計今年前 2 月營業額達 1.56 兆元，年減 1.2%，其中受肺炎疫情影響，機械器具批發業年減 1.2%，布疋服飾品業、食品飲料菸草業也分別年減 8.5%、2.9%，但藥品及化粧品受防疫用品銷售成長，年增 6.1%，汽機車批發業也因新車熱銷，年增 14.7%。

零售業方面，王淑娟指出，2 月零售業營業額為 2767 億元，月減 22.2%、年減 1.4%，累計前 2 月營業額達 6323 億元，年增 0.5%，汽機車零售業因新車買氣活絡，年增 5.5%，電子購物及郵購業也受消費需求轉移虛擬通路帶動，年增 12.9%，超級市場及量販店也因生鮮食品及民生用品銷售增溫，分別年增 15.1%、10.8%，但免稅店等其他綜合商品零售業則因出入境旅客減少，年減 22.4%。

2 月餐飲業營業額 584 億元，月減 29.7%、年減 17%，累計前 2 月營業額達 1415 億元，年增 0.5%，為近 17 年同期最低增幅，王淑娟表示，因肺炎疫情抑低聚餐需求，外燴及團膳承包業也受學校延後開學及大量航班停飛影響，年減 16.2%。

展望 3 月，王淑娟表示，肺炎疫情衝擊全球經濟動能，不利產業成長，預期 3 月批發業將年減 0.1-3.1%，零售及餐飲業雖然有網購、外送服務減緩對內需市場衝擊，但預期 3 月將分別年減 3.9-6.9%、13.6-16.6%。