去年基期低 2月工業生產指數翻紅年增逾2成

經濟部今 (23) 日公布 2 月工業生產指數達 103，月減 1.85%、年增 20.34%，由黑翻紅，經濟部統計處副處長王淑娟表示，2 月因去年同期逢春節，比較基數偏低，統計前 2 月製造業生產指數達 104.97，創歷年同期新高，年增 8.27%，為近 3 年同期最大增幅。

王淑娟表示，資訊電子業方面，前 2 月電子零組件業年增 24.4%，其中積體電路受惠 5G 基礎建設、高效能運算等新興科技應用擴增，加上去年同期部分業者因原料瑕疵干擾生產進程，導致基數較低，年增幅 38.11%，液晶面板及其組件業則因大尺寸面板生產續減，年減 10.6%。

電腦電子產品及光學製品業方面，王淑娟指出，因行動裝置鏡頭需求增加，加上網通產品、伺服器等廠商擴增國內產能，年增 9.6%。

王淑娟進一步表示，傳統產業持續受美中貿易紛擾影響，加上肺炎疫情影響產銷秩序，促使部分廠商調整產量，機械設備業、汽車及其零件業、基本金屬業及化學原材料業，分別年減 13.89%、2.64%、2.33% 及 0.05%。

展望未來，王淑娟表示，長期 5G 通訊、物聯網、AI 等新興科技應用持續增溫，加上台商回台擴增國內產能，有助挹注國內製造業生產，但近期肺炎疫情擴及全球、國際油價急遽下跌等，將衝擊國際生產、投資與消費步調，恐干擾國內生產動能。

經濟部統計處預估 3 月製造業生產指數將月增 5-11%、年增 4-10%，因去年基期也較低，整體第 1 季製造業生產指數預估將季減 6-9%、年增 6-9%。