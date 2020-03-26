〈每日外資外匯觀點〉除非度過疫情危機 美元不會快速拉回

美國聯準會本周宣布無限量 QE 政策，美國 2 兆美元經濟刺激方案獲通過，激勵美股連續兩天上漲，市場瘋搶美元的緊張情緒暫時舒緩，美元指數周四亞洲盤交易時間持續回落至 100.8 附近，在高檔仍維持強勢整理。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元日前受到瘋狂買盤湧進，非美貨幣全面走弱，三月以來，澳幣和英鎊跌勢兇猛，跌幅均超過 7%，本周趁著美元拉回紛紛趁機反彈，但分析師仍普遍預期，除非度過疫情危機，否則美元不致快速拉回。

目前全球新冠肺炎確診病例已經突破 46 萬例，超過 2.1 萬人死亡，美國連續 3 日新增病例破萬，全球已有 60 個國家宣布進入緊急狀態。

在市場因疫情大幅動盪之際，聯準會上周將基準利率調降至接近於零利率後，資金湧向安全的固定收益商品，一月期和三月期美債殖利率在周三連袂跌破零，加入歐、日負利率的行列。

Action Economics 全球固定收益部門董事總經理 Kim Rupert 表示，市場正追逐優質資產，尤其是流動性最強的資產，在投資者競爭拋售資產以求變現下，在聯準會啟動大規模流動性計劃，並採取行動以無息貸款支持債券市場後，票據市場要安全得多。

英國查爾斯王子確診感染武漢肺炎 (COVID-19)，但英鎊仍然出現反彈，BK 資產管理公司董事總經理 Kathy Lien 表示，這要歸功於英國 CPI(核心消費者價格指數) 上漲，短缺已經導致製造業和服務業的價格上漲。

在日圓方面，美元兌日圓的走勢仍然持穩，但周四公布的美國初請失業金數據對美元避險地位將是一大考驗，經濟學家預估首次申請失業救濟人數將增至 150 萬人，若增至 200-300 萬之間，比市場預期還糟的話，美元可能大幅下跌，美元兌日圓 100 大關將失守。

在歐元方面，丹斯克銀行分析師指出，近期風險偏好略有回溫，助長歐元反彈，但距離真正的回升仍有一段距離，預期即使是在市場局勢改善的背景下，歐元兌美元一個月的目標價下看 1.05。