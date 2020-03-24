川普：美國「不是用來封鎖關閉的」 已打電話感謝鮑爾

美國總統川普週一 (23 日) 表示，不能因為長期間抗擊疫情，而造成美國經濟放緩，並稱美國「不是用來封鎖關閉的」。

他說：「美國企業很快就會重新開業。非常快，比 3、4 個月要快得多。」

美國 Fed 聖路易分行總裁 James Bullard 週一建議，政府應該考慮關閉非必要的經濟部門 3 個月，以抗擊疫情。川普未特別點出此事，但他強調，「治癒的方法」不能比疫情本身更糟糕。

知情人士表示，在實施「社交隔離」措施短短幾天後，川普就已經迫不及待，開始討論如何讓美國人返回工作崗位，擔心相關措施將導致美國經濟放緩。

就在幾天前，川普警告美國人民，疫情可能持續到 7 月或 8 月，要求人們認真看待「社交隔離」措施，但週一在同一講台上，他強調，美國企業很快會重新開始。

當川普被問到，他的說法是否代表將在「數週或數月」內重新開放時，川普說：「我現在就可以告訴你，我關注的不是幾個月。」

美國傳染病學專家 Anthony Fauci 未出席週一的記者會，川普說，他不在場是因為討論的議題，並不是 Fauci 擅長的領域。

到目前為止，參議院仍未通過川普政府的大規模刺激方案，不過聯準會已經有所行動，宣布無限量寬鬆原則，以全力支援經濟。

川普表示，他已給聯準會鮑爾 (Jerome Powell) 打過電話，就聯準會所做的努力表達謝意。川普說：「他讓我感到高興，我真的認為他已經跟上腳步了。」「我對他說：『傑洛姆，幹得好！』」

川普還表示，政府正在努力向受災最嚴重的地區分發數百萬個口罩。