智擎胰臟癌新藥獲日本上市許可 Q3貢獻營收

智擎 (4162-TW) 宣布，旗下胰臟癌新藥 ONIVYDE(安能得) 獲得日本上市許可，預計第 2 季底開始啟動銷售，最快第 3 季開始可看到營收貢獻，消息激勵下，今 (26) 日早盤直奔漲停鎖住，來到 43.55 元，站穩 5、10 日線，委買張數逾 2000 張。

智擎表示，安能得加上 5-FU/LV 合併療法，使用在胰腺癌病人接受過標準藥物 gemcitabine 失敗後的治療，獲日本厚生勞動省通過新藥上市許可，由於藥物是授權給歐洲公司，再轉給日本公司代銷售，預計今年第 2 季底可啟動銷售，最快第 3 季開始可陸續有營收貢獻。

據統計，胰臟癌高居日本癌症死亡前 5 大，每年死亡人數達 2.2 萬人以上，且轉移性胰臟癌是高度惡性致死率極高的疾病，治療目標通常為控制疾病進程及延長存活期。

智擎表示，據臨床試驗結果顯示，接受過標準藥物療法失敗的胰腺癌病人，改由接受安能得併用 5-FU/LV 療法後，整體存活期、無惡化存活期及腫瘤反應率，在臨床統計學上皆有提高。

智擎表示，在 2025 年前擬定 4 大目標，包括成為亞洲指標性新藥開發公司、胰臟癌新藥安能得達成所有里程碑、用於頭頸癌適應症的抗癌新藥 PEP503，對外授權完成及其他產品線啟動臨床試驗。