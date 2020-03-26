中小建商驚現倒閉潮　中國各地政府急推刺激政策

受到武漢肺炎疫情的衝擊下，中國 2 月份不少城市出現新屋和中古屋市場零成交的困境，也由於中國 1、2 月中國房市低迷，小型地產開發商數量年增率急增。

根據中國人民法院公告網顯示，2020 年至今中國已有逾 100 家地產開發相關企業宣告破產，平均每天都有 2～3 家企業被清算。

不過，中國各地政府為解決此現象，穩定經濟，已有不少城市如武漢、長春、深圳、杭州、南京、鄭州、濟南、蘇州等地，相繼推出刺激政策幫助開發商渡過難關。

其中，為減輕開發商負擔，上海、西安、無錫、南昌、南京等城市推出土地新政，開發商可分期繳納土地得標價款、允許變更價款繳納期限、順延土地評估和規劃條件有效期限、調整履約監管方式等等。

除土地新政外，深圳、鄭州、武漢、長春還分別從解凍預售資金，幫助企業貸款、放鬆預售監管、降低預售標準來幫助開發商走出房市陰霾。

此外，桂林、欽州、東興、玉林等城市更直接以現金優惠方式，提供給購屋者福利，以促進當地房市穩定。

中國城市房地產研究院認為，未來將會有更多城市推出穩定房市的政策。相關措施不只從購屋補貼、放寬預售條件、延緩繳納土地出讓金，還有部分城市可能實施下調房貸頭期款比率、放鬆限購限貸、融資信用條件，進而達到穩定房市的目的。

不過，易居研究院指出，雖然從地方政府角度來看，房地產是地方經濟重要的一環，各地區房屋庫存壓力擴大，房市調控可能會放鬆，但同時各地方政府也會謹慎考慮，以鞏固中國高層要求「房住不炒」的核心政策。

中原地產指稱，近期海寧等地區針對房市進行鬆綁，但內容有變相鼓勵炒房之嫌，因此在政府公告後一日內即下架，被中國民眾戲稱政策「一日遊」。但在地方財政壓力之下，預估未來還是會有更多城市試探房住不炒的政策底線，特別是三、四線財政壓力較大的城市。

