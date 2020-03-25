金融時報：中國人行正考慮下調存款基準利率

英國《金融時報》引述兩位知情人士的消息報導稱，中國人行 (PBoC) 可能會在未來幾天宣布降低存款基準利率。

《金融時報》表示，中國人行正在與商業銀行討論這一可能的舉措，而如果成真，這將是 2015 年底以來首次，人行此舉旨在幫助提高中國銀行業的獲利能力，並鼓勵銀行業向企業、家庭貸放更便宜的資金。

人行副行長劉國強在 2 月份表示，官方確實正在考慮這麼做。

《金融時報》引述其中一位知情人士的話表示，人行之所以考慮降低存款基準利率，主要原因是希望鼓勵銀行放貸，但又不會傷及銀行業利潤；《金融時報》並表示，下調存款利率可能會伴隨人行進一步削減中期貸款利率。

目前，中國銀行業一年期定期存款利率為 1.5%，相比之下，2 月份消費通貨膨脹率為 5.2%，當月普通貸款的加權平均利率為 5.49%。

目前中國家庭和企業儲蓄規模約 175 兆元人民幣 (25 兆美元)，而調降存款利率將提高銀行利潤率，並釋放中國銀行業身上的不良貸款壓力。

市場經濟學家認為，中國調降存款利率之政策方向，也象徵著中國的定向刺激措施已經升級，因為至目前為止，中國的定向刺激措施，仍是以信貸寬鬆和減稅為主。

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