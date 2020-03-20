不跟全球降息！中國LPR報價意外不變 1年、5年期報4.05%、4.75%

週五 (20 日) 中國銀行間同業拆款中心公布，3 月份 1 年期貸款利率報 4.05%，預期 4%，前期 4.05%；5 年期貸款利率報 4.75%，預期 4.7%，前期 4.75%。

資料來源: 中國銀行間同業拆款中心

中國人行 3 月 13 日祭出定向降準後，再加上近期全球央行瘋狂大降息，市場普遍預估 3 月份的 LPR 將進一步下調。但在本周 MLF 利率意外未調降後，市場對於 LPR 是否調降出現雜音。

在中國人行意外未調降 LPR 後，上證指數走勢呈現開高走低，不過隨後反彈上揚，上漲逾 1%。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

LPR 由各報價銀行依公開市場操作利率 (主要指 MLF) 加上一定基點形成的報價方式，由中國全國銀行間同業拆款中心計算得出，為銀行放款提供定價參考。目前，LPR 有 1 年期和 5 年期以上兩個類別。

自去年 8 月中國進行利率改革以來，已經公布 8 次的 LPR 報價，1 年期 LPR 在去年 8 月和 9 月分別下調了 5 個基點，去年 10 月則按兵不動，去年 11 月下調 5 個基點，去年 12 月和今年 1 月則保持不變，2 月因應肺炎疫情需求，大幅下調 10 個基點。

5 年期方面則是在去年 8 月首度公布後，去年 9 月和 10 月、12 月和今年 1 月均並未下降，去年 11 月和今年 2 月則分別下調 5 個基點。