美國商業信心遭疫情重創 金融銀行業最慘烈

美國武漢肺炎確診人數逐日倍增，多家商店因疫情歇業重創經濟活動，使得美股過去幾週猶如坐雲霄飛車，美國企業家信心前景驟跌。

財富管理公司威爾明頓信託 (Wilmington Trust) 週二 (24 日) 發布的報告顯示，美國整體商業信心從 3 月 9 日當週的 78%，降至 3 月 17 日當週的 48%。

威爾明頓信託及其母公司 M&T 商業銀行在 3 月 9 日至 11 日，針對 419 位中小型企業家進行第一次調查，又在 3 月 17 日至 18 日對另外 296 位企業家進行第二回調查。

這兩項調查時間均是紐約州、加州和伊利諾伊州實施大規模禁令時之前進行的。受訪企業家多屬於中小型企業，營收均不到 500 萬美元，平均值為 140 萬美元。

報告顯示，企業家信心下滑幅度最多的是銀行和金融服務業，下滑 28%；而零售業則挫跌 27%，建築業和房地產業雙雙降了 21%。

3 月 9 日那週，疫情爆發初期，僅有三分之一的企業老闆認為其公司業務有受到疫情直接或間接的影響，但這比率在一週後飆升至 81%。

此外，威爾明頓信託調查營收 500 萬以上的企業負責人，而他們對於公司能否實現長期盈利的信心，也從 2 月 21 日至 26 日超過 90%，下滑至 3 月 17 日至 18 日的 50% 左右。

威爾明頓信託商業主管 Stuart A. Smith 表示：「在這個非常時期，中小型企業家應努力與員工、合作銀行和財富顧問進行妥善協調溝通，以維持業務並度過動盪的大環境。」