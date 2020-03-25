美傳染病學會警告：若川普放寬防疫限制 死亡率將飆

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，美國總統川普先前發布限制商業活動的防疫準則即將到期，川普在週二 (24 日) 表示，希望美國能在復活節 (4 月 12 日) 恢復商業活動。對此，美國傳染病學會理事長 Tina Tan 博士警告表示，如果川普政府放寬了美國減少相互接觸的準則，則美國地區因武漢肺炎死亡的人數可能會急劇增加。

外電報導指出，川普已經連續幾天暗示，他將針對社交互動和非必需企業，發布較為寬鬆的防疫限制令，川普並表示：「我希望這個國家能重新開放，並在復活節之前恢復商業活動。」

對此，Tina Tan 認為，美國當局實際上應該施加比現在更大的限制，以阻止疫情廣泛蔓延。

「如果不遵守這些限制或更加的嚴格化，那麼將有更多的人被感染、住院或死於這種疾病。」Tina Tan 說道。

Tina Tan 指出，她同意「就地避難」的政策，認為可以減少目前迫在眉睫的死亡人數。她也以義大利為例強調，若美國不採取更嚴格的限制措施，醫院體系將被完全壓垮。

Tina Tan 進一步表示：「如果從健康的角度來看，放寬限制絕對是沒有道理的。我真的很認為，人命比試圖挽救經濟更加重要。」

先前，也有多名醫生呼籲，政府應在美國「實行真正的停止所有不必要商業活動，並至少持續兩週」，認為這將有助於大大減緩疫情的進程。目前，美國確診病例數達到 52687 例，與該病毒相關的死亡人數達到 709 人。