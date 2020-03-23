3月疫情影響加劇 經濟部估批發、零售與餐飲營業額年減824.9億元

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，衝擊全球經濟消費市場，經濟部表示，根據統計，2 月批發、零售與餐飲業等三大業別受疫情影響合計約 666.8 億元，其中，零售、餐飲較預期嚴重，預估 3 月影響將加劇，合計三大業別營業額將年減約 824.9 億元。

經濟部表示，原預期 2 月三大業別營業額將減少約 711 億元，但批發業因影響主要集中海外市場，對內需市場影響相對小，統計 2 月影響約 327.8 億元，但零售、餐飲業受到民眾減少外出用餐、活動，營業額較原先預期擴大，分別達 252 億元、87 億元，合計 2 月共影響 666.8 億元。

展望 3 月，經濟部指出，根據廠商回報，估計 3 月批發營業額將較去年同期減少 390.7 億元，零售、餐飲也分別減少 299.7 億元、134.5 億元，總計營業額將減少 824.9 億元，較 2 月影響擴大，除疫情影響外、國際原油價格崩跌也是原因之一，但經濟部強調實際影響有待最後統計數字出爐。

經濟部預估，在肺炎疫情影響下，3 月批發業營業額將年減 0.1-3.1%，零售及餐飲業雖然有網購、外送服務減緩衝擊，但預期 3 月仍將分別年減 3.9-6.9%、13.6-16.6%。