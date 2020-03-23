繼加拿大後 澳洲宣布退出2020年東京奧運

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，澳洲奧林匹克委員會 (AOC) 在週一 (23 日) 表示，今年已經因此無法組隊參賽 2020 年東京奧運，並已要求選手準備在 2021 年夏季參賽。

2020 年東京奧運原定於 7 月 24 日在東京展開，不過受到疫情衝擊，國際奧委會也仍在評估是否將如期舉行。加拿大已宣布如果今年 7 月如期舉行將不會參賽，澳洲如今也跟進，宣布無法參加今年奧運，並要求選手準備參加 2021 年的奧運。

澳洲奧委會表示：「在藉由電話會議所召開執行委員會會議中，成員一致認為在國內外情勢不斷變化的情形下，澳洲無法組隊參賽。」

國際奧林匹克委員會 (IOC) 主席 Thomas Bach 表示，不會取消東京奧運，但可能將延期舉行，國際奧會也將在 4 週後做出正式決定。「取消比賽將摧毀來自世界各地的 11,000 名運動員的夢想。取消不會解決任何問題，也沒有任何幫助，因此它不在我們的討論議程上。」

AOC 執行長 Matt Carroll 在週一項媒體表示：「我們有來自海外的運動員，在澳洲的中心地區進行團隊訓練以及自己訓練的計劃。但由於旅行和其他的限制，使情況變得難以進行。」卡洛爾在周一的一份聲明中說。

澳洲代表隊團長 Ian Chesterman 則表示：「我們的運動員對訓練準備十分積極，但是疫情帶來的壓力和不確定性對他們來說是極具挑戰性的。足夠的時間和安排將使來自世界各地的運動員能夠也適當的準備，也期望疫情將能得到控制。」