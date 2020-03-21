英國全國封鎖 即日起關閉倫敦餐廳、咖啡店與酒吧等公共場所

英國首相強生 (Boris Johnson) 週五 (20 日) 宣布全國封鎖，即日起關閉倫敦地區內所有咖啡館、餐廳以及酒吧。

強生表示：「和各部會官員達成協議後，我們宣布所有咖啡館、酒吧和餐廳今晚應暫停營業，且明天繼續關閉，不過外帶服務是被允許的。」

其他限制營業場所包含俱樂部、電影院、劇院、體育館以及休閒活動中心。目前還不清楚這些指令是否將依法執行，不過強生表示，授權法將允許政府下令企業關閉。

強生表示：「最終恢復速度完全取決於掌握病毒的能力，意味著我們必須採取進一步的科學建議。」強生稱將在下週一 (23 日) 公布進一步的防疫措施。

英國財政大臣 Rishi Sunak 同時宣布，政府將為因限制措施而無法工作的員工支付 80％薪資，每月最高限額為 2500 英鎊 (約 3000 美元)。

消息傳出後，英鎊兌美元上漲 1.39%，暫報 1 英鎊兌 1.1645 美元。

英鎊兌美元匯率日線走勢 (圖：Investing.com)

根據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計數據，截至週五 (20 日)，英國累計確診病例達 3297 例，死亡 168 例，倫敦為英國疫情最嚴峻地區，累計確診破千例。

為減緩疫情擴散速度，倫敦交通局昨 (19 日) 上午已關閉 9 個地鐵站，其他 31 個地鐵站也將陸續關閉，倫敦市長 Sadiq Khan 呼籲民眾除非在必要情況下，否則盡量減少外出。