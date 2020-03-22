飛捷英國出貨未受影響 上半年訂單展望仍佳

POS 機大廠飛捷 (6206-TW) 表示，3 月雖然有 10% 訂單遞延至 4 月出貨，不過目前看未來 2-3 個月的訂單都正常，沒有客戶取消或暫緩出貨，英國子公司 Box 也沒有受到當地疫情影響，訂單出貨均維持正常。

武漢肺炎疫情在歐洲蔓延，英國狀況也越來越嚴峻，市場憂在消費受到影響下，恐導致餐飲、百貨終端客戶裝機延後，影響出貨表現。不過，飛捷強調，硬體產品是交給軟體整合客戶出貨，而 SI 通常會建立庫存，因此，目前包含 BOX 在內，並沒有看到任何客戶取消訂單、暫緩出貨。

與訂單需求相比，飛捷認為，現階段比較關注缺料跟運輸的影響狀況，目前還是有一些電子材料缺貨，3 月約有 10% 訂單遞延至 4 月，目前也在積極調整分散供應鏈，而 Dram、SSD 及部分電子料有漲價狀況，飛捷則表示，年初都有跟供應商談好，上半年的料能在不漲價的情況正常供應。

飛捷坦言，過去幾年生意太集中在 POS 機，是轉型必須要面對的問題，因此去年起，低價、毛利率低的產品不賣，今年 POS 會從 80% 下降至 74%，非 POS 產品的毛利率比 POS 大概多 5-10 個百點，比重提升有助改善毛利率，在營收成長下，獲利會有更好的成長。