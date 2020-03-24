高盛：美元過強 恐需立即干預

隨著投資人和政府應對武漢肺炎 (COVID-19) 大流行帶來的經濟影響，飆升的美元對金融市場和全球經濟更像毀滅性的重擊。

高盛分析師週一 (23 日) 警告，如果美元不能很快穩定下來，川普政府和其他政府可能就須採取行動。

高盛策略師 Zach Pandl 在週一的報告中表示：「如果美元繼續上漲，將會出現強而有力且具針對性的協調干預措施。」

在金融危機最嚴重的時期，美元也曾同出現飆升。為了籌集現金，全球各地的企業都在拋售資產。在美國以外，隨著美元收入的枯竭，企業迫切需要貨幣來應對美元貸款的上漲。

在新興市場中，企業和家庭往往透過美元貸款增加借貸，美元走強的痛苦對它們的衝擊尤其嚴重。

Pandl 指出，高盛自有的貿易加權美元匯率在過去兩週上漲近 8%。高盛經濟學家估計，這足以使美國國內生產總值 (GDP) 成長率減少近半個百分點。

對一籃子 6 大主要競爭貨幣的 ICE 美元指數週一下跌 0.4%，之前曾連續飆升至 3 年多高點。美元的快速上漲被指為資產波動性急速升高的主因，並加劇全球股市崩盤，道瓊工業平均指數和標普 500 指數都較 2 月的歷史高點下跌超過 30%，是經濟大蕭條以來最快的熊市崩潰。

美元指數走勢

在聯準會 (Fed) 大幅提高針對新冠病毒危機的貨幣政策，承諾無限制購買國債和抵押貸款支持證券，並著手加強或推出其他確保金融運作的其他措施，這對美元構成壓力。

Pandl 認為，干預美元的標準已經達到。他說，在財政部的要求下，Fed 可以按照國際貨幣基金 (IMF) 的指導方針進行干預，以對抗「失序的市場狀況」。

美元對全球經濟的傷害也引發潛在干預措施的聲浪。這一舉動對美國來說幾乎沒有什麼壞處。與其他試圖支撐本國貨幣兌美元並必須利用外匯儲備的國家不同，Pandl 說，美國只需印任何所需數量的鈔票即可。

另外，他說，美元換匯交易額度 (swap line) 在滿足美元需求方面的助益有限，因為它們沒有直接向非銀行交易對手提供美元流動性。

那麼 Fed 能做什麼？Pandl 說，美國財政部官員開始與 14 個經濟體的官員展開討論是有建設性的，因為美國與這 14 個經濟體已經為其建立了換匯額度，以討論美國主導的干預是否合適。

他指出，美國的外匯儲備只有歐元和日元。他說，鑑於經濟疲軟，低通膨和低水平的外幣計價債務，這兩種貨幣都不是理想的干預手段。

然而他強調，「其他幾個重要貿易夥伴的貨幣也可以滿足條件，包括墨西哥幣和巴西幣。如果美元升值達到更極端的水平，則最終可能包括挪威幣、韓元、加元和澳幣。」

Pandl 指出，這些貨幣約佔貿易加權美元指數的三分之一，「因此，防止這些交叉貨幣進一步升值有助於保護美國的金融狀況和成長。」