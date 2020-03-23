資金流出壓力顯 台幣重挫逾1角 央行：仍是亞幣中最穩健

在外資未停止賣超台股壓力下，台股指數今 (23) 日再重挫 344 點，收 8890 點，匯市同樣見到資金流出壓力，終場台幣兌一美元收 30.405 元，貶值 1.03 角，貶幅 0.34%，對此，台灣央行強調，在主要貨幣中，台幣貶幅仍穩健，符合央行一貫堅守的動態穩定原則。

台幣今日以 30.45 元、貶值 1.48 角重挫開出，最低來到 30.46 元，雖一度大幅收斂貶勢，不過，終場仍貶破 30.4 元關卡，以 30.405 元作收，貶值 1.03 角，全日高低價差 1.13 角，台北外匯經紀公司成交值仍維持在相對大量，達 14.15 億美元。

央行表示，台幣貶幅 0.34%，比起其他亞幣表現仍屬動態穩定，反觀澳幣貶幅高達 2.9%，韓元貶 1.58%，泰銖貶 1.43%，星元貶 1%，日圓貶 0.64%，而人民幣貶 0.63%。

除亞幣外，主要貨幣如歐元重挫 1.12%，而英鎊也暴跌 1.4%，反映美元指標飆破 100 的強勢格局。

法人認為，匯市正反映外資部分資金流出，避險買匯需求和央行貨幣政策更為寬鬆的多重力道，全球金融市場避險情緒高漲，使美元持續走強，即將來到 2016 年的前波高點 103.8，並使主要亞幣偏弱走勢暫難扭轉。