歐美各國陷疫情苦戰 美元強彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 新冠肺炎疫情狀況未見緩解，歐洲逐漸關閉邊境，美國主要城市成為感染熱區。儘管美國祭出紓困方案，依舊未緩解市場恐慌情緒，美國股市多次觸發融斷。新公布經濟數據開始反應疫情影響，初次申請失業救濟金人數激增，美國股市下跌 14.98%；

2. 歐洲央行推出 7,500 億歐元量化寬鬆政策，減緩歐洲股市下跌幅度。歐元區 3 月份 ZEW 經濟景氣指數從前期 10.4 下滑至 - 49.5，歐洲股市週線下跌 1.45%。



新興市場

1. 中國於 3/16 對特定銀行進行定向降準，為市場注入流動性，新公布之 2 月份零售銷售、房地產投資、年初至今工業生產與非農村固定投資紛紛遜於預期，中國股市續跌 6.54%；

2. 巴西股市上週重挫 22.45%，主因來自全球原物料需求受壓，且巴西新增案例快速上升，引起投資市場擔憂，連帶拉丁美洲股市單週重跌 20.76%。

債券市場

1. 美國承諾推出上兆美元財政刺激，投資人對美國政府債務過高擔憂，美國政府債券指數下跌 1.35%；

2. 美國十年期公債殖利率走揚的情形下，主要債券皆下跌，全球高收益債券下跌 8.18%，美元計價的新興主權債券下跌 6.63%。

原物料、匯率

1. 儘管美國緊急降息且推出量化寬鬆政策，但在其他國家央行也急踩油門加速推出防疫措施，加上避險需求影響，美元指數上漲 4.12%，新興貨幣貶值 4.90%；

2. 對於通縮的隱憂以及投資市場搶回現金的影響，金價下跌 2.04%。

資料來源: Bloomberg, 2020/03/23（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/03/23）

資料來源: Bloomberg, 2020/03/23（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/03/23）

三大市場關鍵事件及分析

1. 買在最低點不切實際，定期定額更可行

美國股市從高點以來下跌幅度已超過 30%，從二戰以來，每次跌入熊市到觸底時間介於 1 天到 1,008 天，與其費盡心思猜底，不如定期定額回到股市。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，1945-2020。

2. 美元流動性降低，美元狂飆

儘管聯準會向市場注入大量資金，但全球美元流動性仍大幅降低，造成資金回流美國、美元強勁升值。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/3/19。

3. 印度 YES 銀行破產，其他銀行也要小心

印度資產排名第 4 大的民營銀行 Yes Bank 破產，另有其他主要民營銀行是其股東。在此同時，印度民間銀行面對極高的壞債比例和逐步升高的未償還信貸，應小心避開印度金融股帶來的連環效應。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/03/20。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/03/19。

本資料僅供參考，鉅亨投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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