台灣2月失業率3.7% 疫情影響年後轉職意願偏保守

主計總處今 (23) 日公布台灣 2 月失業率為 3.7%，較上月上升 0.06 百分點，為 3 個月來高點，但較去年同期下滑 0.02 百分點，失業人數共 44 萬 3000 人，月增 7000 人或 1.62%，主計處說明，調查期間尚處疫情爆發初期，失業人數略增是反映春節後部分臨時性工作結束，由於已有不少產業受武漢肺炎衝擊，後續待觀察就業市場遭疫情影響的狀況，目前則是已觀察到年後轉職意願相對保守。

主計處說明，若業者業務緊縮，會採減班休息的措施因應，而兼職或短期員工將首當其衝，不過，目前失業率尚未明顯反映疫情對就業市場的影響，而是觀察到以往的年後轉職人數會增加，但目前持平，顯示轉職意願相對保守。

主計總處統計，2 月失業人數為 44 萬 3000 人，較上月增加 7000 人或 1.62%，其中，因季節性或臨時性工作結束而失業者增加 3000 人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加 2000 人，初次尋職失業者則減少 1000 人。

與去年同期相比，失業人數持平；累計前 2 月失業人數平均為 43 萬 9000 人，年增 1000 人。

從就業面來看，2 月就業人數達 1152 萬 3000 人：較上月減少 1 萬 3000 人或 0.11%，但較去年同期增加 5 萬人或 0.44%；累計前 2 月就業人數平均為 1153 萬人，年增 5 萬 1000 人或 0.44%。

觀察各主要國家，已公布 2 月失業率者分別有加拿大 5.6%、香港 3.7%、美國 3.5%。