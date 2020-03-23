美國新救市計畫尚無共識 道瓊期貨開盤直接跌停 原油暴跌

武漢肺炎 (COVID-19) 導致的全球死亡人數激增，加上美國共和黨與民主黨領袖尚未就刺激經濟計劃達成共識，週日 (22 日) 道瓊期貨開盤直接跌停，原油價格暴跌 9% 左右。

美東時間週日 (22 日) 道瓊期貨開盤跌逾 900 點 (-5%)，達到跌平水準。那斯達克 100 期貨與標普 500 期貨也雙雙跌近 5%。

道瓊期貨 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)

與此同時，原油價格暴跌 9% 左右。

WTI 原油期貨價格走勢圖。(圖片：investing)

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週六 (21 日) 表示，白宮正與國會討論最新的經濟紓困計畫，發送支票並增加失業保險，整體經濟規模可能超過 2 兆美元，高達美國 GDP 的 10%。

美國副總統彭斯表示：「我們希望 23 日能在參眾兩院通過。」然而，該提案在參議院進行首次投票失利，以 47 票贊同對 47 票反對，未通過門檻 60 票。

參議院共和黨人和民主黨人整個週末都在研究修訂後的法案，以實現週一正式投票的目標，但雙方仍然存在分歧，美國眾議院議長佩洛西 (Pelosi) 說，從我的角度來看，我們 (民主黨與共和黨的共識) 是不同的。

參議院最高民主黨民主黨議員舒默 (Chuck Schumer) 表示，這項提案存在許多問題，並且將犧牲醫院、醫護人員、州市政府的利益為代價，讓美國企業受益。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週日 (22 日) 表示，美財政部正與聯準會 (Fed) 研究可能價值 4 兆美元的融資計畫，向美國企業提供流動性。

全球目前有超過 31 萬人染疫，造成至少 13,407 人死亡，目前中國境外案例激增，義大利、美國、西班牙、德國、伊朗、法國、南韓和日本都成為重災區

美國聖路易士聯邦儲備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 說，隨著全球繼續對抗新冠病毒大流行，未來幾個月美國失業率可能達到 30%。