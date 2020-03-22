〈台股風向球〉二大黑天鵝動向不明 當心被一時強彈誘多

台灣央行降息 1 碼和國安基金宣示進場救市，台股指數上周五飆漲 552 點，創史上第 2 大單日漲點紀錄，不過，單周仍重挫 894 點，累計 3 月以來已跌掉 2058 點，隨著美股上周五再度走弱、歐美疫情蔓延絲毫無緩和跡象，法人提醒，空頭型態難扭轉，武漢肺炎仍不斷攪亂全球經濟脈動，加上另一隻黑天鵝崩盤的油價加重恐慌情緒，跌多漲少，小心被一時強彈沖昏頭，全球股市能否落底，關鍵仍在二隻黑天鵝動向。

上周由於融資追繳令瘋狂發出，賣壓爆量出籠，融資水位已降至不到千億元水位，國安基金周五起啟動史上第七次進場護盤機制，有助市場信心穩定，激勵極短線買盤進場。

然而，市場不斷出現利空訊息，例如，美國經濟研究聯合會最新指出，疫情恐導致美國 2300 人失業；高盛認為美國第 2 季 GDP 萎縮恐多達 24%，是單季最劇烈萎縮幅度；而英國宣布全國封鎖，即日起關閉倫敦地區內所有咖啡館、餐廳以及酒吧；義大利至周日上午死亡人數逼近 5000 人；西班牙確診人數也快速攀升，已超越伊朗。

法人提醒，外資已連 11 個交易日賣超，3 月以來僅微幅買超 2 個交易日，累計 3 月已賣超逾 3300 億元，尤其目前美元指數已飆破 100，國際資金快速回流美元，股市買盤力道恐仍將低於賣壓。

觀察外資過去一周賣超前 10 大標的，幾乎全數是大型權值股，其中有 5 檔是金控股，台積電、鴻海以及面板雙虎，台積電一周以來又遭提款超過 400 億元，鴻海也遭提走逾 72 億元。

本周國內外大事聚焦，台灣將公布失業率和景氣對策信號，而美國超級財報周將陸續登場，在肺炎疫情蔓延下，不排除出現「財爆」，進而衝擊市場信心。

另外，彙總各家投顧看法，永豐投顧認為，國安基金進場要發揮效果非一朝一夕，以過去經驗，10 年線不守就是大空頭來臨，破十年線後，需要整理半年以上。

元大投顧指出，疫情已正式進入全球大流行階段，不僅歐美國家開始大爆發，就連台灣都因境外感染而進入確診百例以上的高峰期，儘管各國政府持續注入流動性挽救股市，但股市仍會持續震盪，直到市場相信疫情獲得控制。

群益投顧認為，據過去經驗，若 10 年線遭摜破且站不回去，後續可能出現對稱的第二波主跌段，提醒投資人反彈行情之後，指數易拉回在十年線附近擴底，短線操作仍須嚴設停損。

不過，就技術面而言，元大投顧指出，隨著短線乖離過大，不排除大盤隨時有機會迎來反彈格局，屆時以擁有絕佳殖利率保護的個股優先短打。