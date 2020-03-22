〈觀察〉二因素助攻400G轉換速度 網通廠漸迎交換器布局收割期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2020年3月22號16點0分

資料中心 400G 光收發模組生產技術突破、逐步具備量產規模，助益價格優化，加上 5G 應用落地刺激升級趨勢，網通業者看好，資料中心今年開始醞釀轉換升級趨勢，400G 交換器到明年可望進一步大規模導入，貢獻營運表現。

今年 5G 應用落地、邊際行動運算需求增加，帶動雲端資料中心醞釀升級至 12.8T、甚至是 26T，以符合 5G 高速、高頻寬、低延遲特性，加上網路影音需求年複合成長達 33%，推升高速網路設備及雲端資料中心升級、建置需求。

其中，光收發模組在頻寬、資料傳輸中扮演重要角色，透過發射端、接收端控制傳輸訊號以符合需求，觀察現階段基地台、資料中心光應用，多以 10G/25G、100G 等為主流。

隨著 400G 光收發模組在生產技術突破，今年開始逐步放量，已經進入實質轉換期，加上價格持續優化下，市場普遍認為 400G 應用在明年會有顯著的成長， 2022 年頻寬數更可望超過 100G。

網通大廠智邦 (2345-TW) 指出，今年已能看到 400G 交換器開始反應在營收上，但大量出貨時間點預計落在明年，相關商機在明後年會有比較穩健的成長。

明泰 (3380-TW) 也認為，目前 100G 仍為主流，32x400G 雖然已經出貨測試，下階段 64x400G 也正在開發中，雖然因為光收發模組價格仍高，影響客戶轉換至 400G 的意願，但預計今年底、明年初可望大量出貨，貢獻營運。