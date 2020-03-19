〈央行理監事會〉楊金龍憂倒閉潮 降息後加碼注資2000億元 「比台版QE更有效」

台灣央行今 (19) 日召開第一季理監事會議，會後宣布降息 1 碼，重貼現率來到 1.125%，利率水準創史上新低，同時，由於央行憂心中小企業面臨嚴峻經營困境，史無前例祭出「中小企業融通機制」，暫定釋出融通資金約 2000 億元。

被問及此次中小企業融通機制，是否可視為台版量化寬鬆 (QE)，楊金龍說，這比量化寬鬆更有效，量化寬鬆只是提供更多流動性，中小企業融通機制是直接針對需要的企業，金額暫定 2000 億元，利率暫定 0.5%，時間暫定 6 個月，最高利率暫訂為本專案融通利率加 1 個百分點。

若 2000 億元不夠使用，楊金龍說「還有彈性，可滾動性檢討調整，希望資金打出去有效果」，明日就會請公股行庫和民營銀行共同討論機制如何運作會對中小企業最好。

楊金龍直言，疫情快速蔓延衝擊最大是中小企業，這次降息主要不是為刺激經濟，而是要讓企業的營運能夠不中斷、家庭財務負擔能夠減輕，屬於防範性的措施，若中小企業無法營運下去，最終恐演變成斷鏈、並導致失業，屆時連個人都會遭受重創。

楊金龍強調，此「中小企業融通機制」與政府的紓困補貼產業方案不同，央行是要廣泛協助各產業，已知目前銀行提供最低融資的利率是 1.9%，希望藉此次新機制推出，讓融資金額可增加、且利率可更優惠，帶中小企業度過難關。