〈央行理監事會〉貨幣政策基調「更寬鬆」 暗示還有調降空間 但不會零利率

台灣央行今 (19) 日將我國今年的經濟成長率 (GDP) 下修至 1.92%，為因應目前企業嚴峻的經營狀況，央行利率水準調降至歷史新低，總裁楊金龍將貨幣政策定調為「比現在更寬鬆」，透露還有調降空間，但也強調，台灣應該不會有零利率甚至負利率的情況，也無須採行非傳統貨幣政策工具。

楊金龍透露，即便目前重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率等，分別降至 1.125%、1.5% 和 3.375%，創歷史新低，但台灣還有空間下調。

楊金龍認為，台灣「基本上不會有零利率或是出現負利率的狀況」，即便隔拆利率由市場決定，「也不希望降至零利率」，對利率水準透露部分堅持。

楊金龍也強調，台灣沒有必要採用非傳統貨幣政策工具，「頂多就是定存單到不續發」，仍存有空間因應。

對於與主計總處估計 GDP 可保 2 不同調，楊金龍回應，原因在主計總處的假設前提是，疫情影響經濟表現至第一季，央行則是將疫情影響拉長至第二季，此次下修 GDP 主要是上半年 GDP，估上半年 GDP 僅 1.07%，肺炎疫情後續發展，將成影響全年經濟成長的主要變數。

楊金龍直言，這次武漢肺炎影響層面，較過去金融海嘯還廣，從生產供應鏈開始至物流、金流全數受到影響，最後「沒想到還變成全球性的疫情」，導致終端需求也受衝擊，全球經濟均會下修。

為充分支應金融體系流動性，銀行若有資金需求，可隨時持央行定存單辦理提前解約或質借，在緊急情況下，央行在全球金融危機時期即備有擴大附買回操作機制，對象除涵蓋銀行和票券業外，尚包括證券、保險公司等，可充分提供金融市場所需流動性。

央行也籲請銀行在資金充裕情況下，發揮金融中介功能，對營運正常的企業提供所需資金。

楊金龍強調，會讓市場資金充分，不會令流動性出現問題，將採更寬鬆的貨幣政策環境，讓我國企業度過此次難關。