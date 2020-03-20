美股步步驚心 短期仍有3個利空測試

武漢肺炎疫情快速在歐美擴散，讓美股出現恐慌式殺盤，短短一個月就從高點拉回 30%，法人認為，美股發生系統風險的機率仍低，但短期有 3 個利空測試，包括美國確診人數驟增、4 月中企業財報、債市流動性待緩解。

目前道瓊指數本益比從 21 倍跌至 14 倍，標普 500 指數從 22 倍降至 15 倍，已是歷史正常區間的低點，統一投信指出，過去只有發生系統風險時才會異常低於 15 倍，因此美股系統風險仍低，長線投資價值浮現。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美股這波跌勢，反應疫情造成經濟活動受損的影響，金融市場的大幅震盪，主因來自於投資人擔憂疫情造成全球景氣衝擊，未來一個月仍充滿不確定性，可觀察 3 個重點：

首先，美國近日加速放大檢測能量，使得每日新增病例數快速增加，全美確診人數已破萬，當數據急升至高峰時，可能再度引發市場恐慌性震盪，因此必須等到每日新增確診人數緩和，第一個警報才算解除。

第二個是企業獲利下修程度，美國企業將於 4 月中發布財報，市場已有心理準備第一季數據不會太好看，且歐美 3 月開始全面受到疫情影響，企業發布財報前也會先獲利示警，消息面恐引發股市波動，但更重要的是企業對第 2 季業績與財測展望，如果比預期還差，難免再度引發一波修正。

第三個是債券市場的流動性問題，郭智偉表示，美國聯準會 3 月連 2 次緊急降息，且利率趨近於零，並啟動 7000 億美元的 QE 計畫之後，又重啟商業票據融資機制，一連串作法並非救股市，而是在救企業與債市流動性問題，尤其美國 10 年期公債是無風險的基準，也是流動性的重要指標，近期因市場混亂造成流動性緊縮，若能持續緩解，將有助降低市場波動與恐慌情緒。