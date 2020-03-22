〈零利率理財〉疫情引爆全球股災 三大族群可逢低長線布局

武漢肺炎疫情引爆全球降息潮，但再多的資金行情仍刺激不了股市，投信表示，疫情掀起的遠端工作潮，帶動 5G 基礎建設、雲端運算與資料中心需求與半導體自主化所需電子零組件，可望成動盪市場下的投資亮點。

富達投信表示，疫情蔓延加上產業延遲復工，導致企業第 1 季營收承壓，股市短線也難逃壓力測試，所幸台灣上市企業體質仍健康，現金流量與利基產業如半導體、電子零組件的競爭力仍屬中長線正面。

富達投信表示，隨著中國疫情趨緩，預估自 3 月下旬起，復工加速以及產業不致斷鏈，樂觀訊息將增加投資人信心，其中在家工作或者遠距工作風潮，企業對於 IT 雲端運算需求增加，三個投資主軸包括 5G 基礎建設、疫情加速雲端運算與資料中心需求以及中國半導體自主化需求受惠之電子零組件，皆為投資人可留意買點的亮點族群。

富蘭克林華美投信則認為，台股短線要恢復正常，還是要看疫情臉色，但疫情何時結束？到底延續一季、半年或一年目前都難以評估，不過基本面佳且趨勢向上的標的，包括半導體、伺服器、光纖與互聯網、生技醫療與健康食品等類股還是有長線利基可期，建議可持續觀察疫情變化，相對審慎操作，或藉由專業團隊操作之台股基金，作中長期投資布局。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，隨著歐美疫情升溫，加深市場對於終端需求的擔憂，至於科技電子供應鏈則受中國延後開工影響，目前仍以恢復生產為首要目標。

廖哲宏進一步指出，目前除了中國手機供應鏈因庫存稍高，短期出現小幅庫存調整外，我們觀察到大部分科技產品訂單依舊不變，且因疫情需要，反而提高在家工作相關設備，如視訊會議、遠端教學等需求，反而讓伺服器、部分筆電跟平板都出現一定程度的需求。

展望後市，廖哲宏表示，在觀察方向上，疫情變化仍然是短期影響股市的主要事件；而油價重挫造成短期信用市場的波動，也是短期投資觀察指標；但在各國政府紛紛降息跟寬鬆政策，試圖緩和短期經濟降溫與流動性風險，部分對終端需求等的擔憂，也已陸續反映在近期的市場波動上。

整體而言，股市中長期的趨勢並不會受到疫情改變，像是 5G、雲端、AIoT 等趨勢，仍是中長期的布局焦點。