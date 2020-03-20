台股本週大跌894點 上市公司市值縮水2.7兆元 失守30兆元關卡

台股在財經三部會聯手救市下，展開報復性反彈大漲 552 點，儘管收復 10 年線，但單週仍下跌 894.78 點週線收黑，上市公司總市值蒸發 2.7 兆元僅剩 28.85 兆元。

受肺炎疫情擴散影響，台股本週先隨美股跳水，指數一路摜破萬點、10 年與 9000 點關卡，今 (20) 日在美股收紅、國安基金啟動護盤機制拉抬下，帶量爆漲 552 點，成交量衝上 2347 億元，終場指數收在 9234.09 點，但距離 5 日線還有一步之遙。

儘管國安基金啟動護盤機制，隨時可進場護盤拉抬，但投信認為，台股劇烈震盪修正主要是受疫情衝擊，何時結束修正也要看疫情變化，建議可從三大面向觀察，包括: 確診人數是否下降、快篩人流管理順利執行，以及治療藥物何時問市。

富蘭克林華美投信認為，因應疫情擴散，各國陸續出手降息並急推財政與貨幣政策，希望減緩企業資金借貸成本與到期還款壓力，降低疫情對中小企業的影響，我央行降息 1 碼利率降至 1.125% 新低，可望有效降低中小企業借貸與資金壓力，後續的千億資金擴大投入方案，也期待能對企業發生作用，延緩消費力道轉弱對產業的衝擊。

從資金面角度來看，外資今年以來雖在台股現貨市場大幅賣超，但過去一週在期貨未平倉口數重新高達 5 萬口以上創下今年以來新高、而在融資餘額降至千億元以下，也有利籌碼面的穩定。

富蘭克林華美投信分析，就過去經驗來看，台股跌破 10 年均線，投資價值將逐漸浮現，目前股價淨值比 (PB) 僅 1.4 倍，與 2008 年金融海嘯時最低僅 1 倍相去不遠。

要注意的是，因目前肺炎疫情蔓延讓各國深陷不確定因素，短期內股市波動度偏大，建議先降低波動、操作應較審慎，不宜貿然大幅加碼買進，建議靜待疫情趨緩後，且大盤成交量縮減至較低點，再伺機擇優布局。

而另一大影響全球總體經濟表現的關鍵則是油價的變化，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到需求減緩與供給端紛爭導致油價波動，而油價震盪對市場帶來的影響也是總體經濟上另一項需觀察的重要指標。