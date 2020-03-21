疫情失控央行撒幣救市 適度納入投資級債分散風險

武漢肺炎疫情延燒引發股市震盪，全球央行接力降息大撒幣挹注市場流動性，在資金寬鬆、美國總統大選等變數影響下，預估投資等級債可望持續吸引資金買盤支撐行情。

美國聯準會 3 月大舉降息 6 碼，10 年期公債殖利率跌破 1 字頭，目前目標區間利率 0 到 0.25%，預估公債殖利率下探空間有限，隨著疫情持續蔓延，各國相繼鎖國，將替市場埋下不確定變數，可望推升資金前進債市避險。

保德信美國投資級企業債券基金經理人毛宗毅表示，投資等級債券今年難再看見去年爆量資金行情，但在主要央行延續寬鬆基調，仍可挹注美國投資等級債券利多，尤其今年有肺炎疫情、美國總統選舉等市場變數干擾下，投資等級債仍將吸引穩定買盤支持。

富蘭克林華美全球投資級債券基金經理人陳姵穎指出，疫情發展變化難料，導致金融資產波動度大增，投資級債券具備防禦特質，加上持債大多分布於 A 至 AAA 級以上的高評級債券比重超過 50%，比起只配美國公債，搭配優質企業債可提升投資組合收益水準，用來因應短期渾沌防疫市況的核心配置。

富蘭克林華美投信建議，公債殖利率繼續下探空間有限，隨著疫情嚴峻，世界各國鎖國恐衝擊經濟，短期可降低投資組合波動採取多元配置法操作，將部分資產轉入投資級債券，降低波動度，增加個人資產配置的「抗疫能力」。

保德信投信表示，從基本面來看，美國經濟基本面相較於其他國家仍較穩健。根據美銀美林統計，美國企業債升降評情況來看，企業淨升評等規模超過 1500 億美元高於降評企業；而目前美國企業負債規模，投資級企業債務槓桿並未惡化，尤其是 BBB 級企業持續致力降低槓桿倍數。

毛宗毅進一步指出，受經濟不確定影響，預估今年美國企業併購腳步恐將放緩，美國投資級債企業淨發債量將恐降至 10 年來最低，籌碼面相對穩定。

毛宗毅認為，近來市場情緒過度恐慌導致金融資產過度反應景氣衰退的可能性，但若疫情穩定受控市場仍將回歸基本面，加上通膨壓力下降，將有助於延長景氣循環，對經濟長期多方看法仍未改變，在市場波動時期，建議將美國投資等級列為核心資產，提高資產組合防禦力。