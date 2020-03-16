〈Fed降息+QE〉定存族哭哭 公股銀美元一年期牌告利率全面失守1字頭

美國聯準會再出重手宣布降息 4 碼並加碼量化寬鬆，因應美國大幅度降息，公股銀行今 (16) 日也同步調降美元存款牌告利率，包括土地銀行、第一銀行一年期定存利率皆已跌破 1%。

肺炎疫情炸鍋，憂心美國疫情恐怕比預期中還要嚴峻，聯準會等不及 18 日貨幣利率會議決議，昨日再度降息，且一口氣降 4 碼，目前利率落在 0% 到 0.25% 區間目標。

土銀今天公告調降美元存款牌告利率，降幅在 0.5 到 0.75 個百分點，一年期美元存款利率大降 0.75 個百分點，牌告利率從原本的 1.05% 降至 0.3%，美元牌告利率 1 字頭宣告失守。

另外，3 個月與 6 個月期牌告利率也調降 0.55 個百分點，9 個月期則調降 0.6 個百分點，調降後牌告利率利率全都只剩 0.3%。

一銀今天也調降美元存款牌告利率，降幅在 0.3 到 0.45 個百分點區間，其中一年期利率也跌破 1 字頭只剩 0.7%，1 個月期利率從 0.65% 降至 0.2%，3 個月期利率也從 0.8% 降至 0.4%。

一銀總經理鄭美玲今天出席財委會備詢受訪時表示，美國大幅度降息美元存款利率也會跟著降，調整牌告利率已是勢在必行；其他包括台銀、兆豐、合庫與彰銀也坦言會調降利率，但調幅還要再研議。