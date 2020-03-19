〈央行理監事會〉國內GDP不保2 降息1碼 重貼現率低於金融海嘯期間 創史上新低

台灣央行今 (19) 日召開第一季理監事會議，會後宣布降息 1 碼，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別降至 1.125%、1.5% 和 3.375%，終結利率「連 14 凍」，是 3 年半來首度調整利率，重貼現率更低於 2009 年 2 月金融海嘯期間的 1.25%，創史上新低紀錄；同時，央行將國內今年經濟成長率 (GDP) 下修至 1.92%，開無法「保 2」第一槍。

央行表示，武漢肺炎疫情蔓延導致全球經濟前景急遽惡化，國際金融市場劇烈波動，國內受疫情衝擊，製造業恐面臨生產供應斷鏈，同時，部分服務業因消費萎縮經營困難，尤其中小企業面臨經營困境，將衝擊就業市場。

另一方面，央行還考慮到近期主要國家貨幣貶值較大，台幣相對較強等因素。

央行強調，為協助企業正常營運並考量大量資金移動影響金融穩定，理事會認為有必要調降政策利率，並推出中小企業融通機制，協助中小企業度過難關，穩定家計部門和企業信心有助维持經濟活動順利運作。

觀察目前各主要央行動態，美國 3 月以來二度緊急降息，合計已降息達 6 碼，同時啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫，用於購買國庫券和機構住宅房貸抵押證券。

英國央行於 3 月 11 日宣布基準利率調降 2 碼，是 2016 年 8 月來首見，也是繼美國後第二個緊急降息的國家。

歐洲央行於 3 月 12 日召開例會，出乎市場意料維持利率不辨，但擴大量化寬鬆規模達 1200 億歐元，並採取更多的長期再融資操作，為銀行提供更多流動性。

而中國人行在 3 月 13 日宣布定向降準 0.5-1 個百分點，估將對市場釋放人民幣約 5500 億元的資金；日銀今日臨時加碼以 1 兆日圓 (約 92 億美元) 收購公債；韓國央行、加拿大均降息 2 碼因應。