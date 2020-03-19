〈央行理監事會〉疫情嚴峻GDP保2困難 銀行看降息「兩好三壞」

中央銀行今 (19) 日宣布降息 1 碼，重貼現率降至 1.125% 創下歷史新低，銀行主管普遍認為，在目前環境下央行降息對市場造成「兩好三壞」影響，包括：增加市場流動性、避免銀行資產品質惡化；但卻會造成銀行利息收入縮水、未來貨幣工具彈盡援絕，市場利率下滑也將衝擊投資收益表現。

武漢肺炎疫情持續蔓延，全球央行接力降息救市，我央行今天也跟進宣布降息 1 碼，重貼現率 1.125% 創金融海嘯以來最低紀錄。

對於央行降息，銀行主管表示，肺炎疫情全球擴散勢必衝擊經濟成長動能，央行降息可向市場挹注更多資金流動性，避免衝擊企業資金周轉能力，進而影響銀行資產品質。

銀行主管也坦言，央行降息後放款利率會掉的比存款利率還低，根據各家行庫預估，央行降息 1 碼，預估單一銀行一年利息收入約減少 5-6 億元不等；目前銀行平均淨利差約在 1% 上下，此次降息 1 碼後部分銀行淨利差將跌破 1 字頭。

為刺激經濟動能，美國聯準會 3 月大動作降息 6 碼，美國 10 年公債在資金簇擁下殖利率一度跌至 0.7% 新低點，儘管目前回升至 1% 以上，但隨著全球市場利率、債券殖利率低檔徘徊，恐讓銀行面臨投資收益縮水。

行庫主管表示，債券殖利率下滑讓銀行面臨手上舊債券到期贖回後，再投資新債券不只有價格偏貴，新債券殖利率偏低將使投資收益大幅縮水。

據了解，銀行目前持有債券中高達 6 成為固定利率，提前鎖定利率較不受殖利率下滑影響，未來因應利率走跌也會增加固定利率部位，避免投資收益縮水。

銀行主管表示，在疫情蔓延下央行為避免台美利差擴大，有不得不降息的壓力，但也坦言本次降息「宣示意義大於實質意義」，而且在利率偏低的環境下，央行大動作降息 1 碼，恐讓貨幣政策可用工具越來越少。