紐約州、伊州也下令居家防疫 全美三分之一民眾禁出門趴趴走

美國武漢肺炎疫情嚴峻，加州、紐約州、伊利諾州、康乃狄克州、內華達州、賓州先後下達命令或頒布建議，要求民眾非必要最好避免出門以降低感染機率，《彭博》報導，這等於全美 3.28 億人口中有三分之一被要求待在家中，遵守居家避疫的規定。

加州週四 (19 日) 率先下令全州 4000 萬民眾居家防疫，紐約州、伊利諾州也在週五 (20 日) 跟進，非必要企業必須關閉，民眾最好待在家中，除非有緊急行程才出門。加上康乃克州、內華達州、賓州，全美約三分之一人口行動受到限制。

紐約州、加州和伊州這項防疫措施，涵蓋紐約、洛杉磯和芝加哥這三個美國最大城市，以及聖地牙哥和舊金山。

John Hoplkins 大學最新資料顯示，全美確診感染武漢肺炎的人數已經超過 1.9 萬例。紐約儼然是全美疫情最嚴峻地區，紐約市市長 Bill de Blasio 週五（２０日）說，截至美東 20 日上午 10 點，確診人數佔全美約三分之一，「我們處於疫情危機的中心」。紐約市因病毒死亡的人數來到２９例。

武漢肺炎全球和美國確診人數。(來源: John Hopkins University CSSE)

其他州也準備加入這個行列。紐澤西州州長 Phil Murphy 表示，他將在週六 (21 日) 頒布命令，要求多數公司行號關閉，考慮限 50 人以上集會。華盛頓州州長 Jay Inslee 未頒布類似命令，但建議居民沒有必要別出門。

日前美國確診數突破 1.5 萬人之後，美國州長在缺乏白宮強力防疫指導下，自行採取抗疫措施。美國的居家避疫命令要求民眾非必要別出門，但可以出門購買民生必需品和藥物，但州長們表示，他們不排除把實施更嚴格的社交隔離措施。

美國副總統彭斯辦公室週五宣布，辦公室一名成員武漢肺炎檢測結果為陽性，是這是白宮首度有人員染疫。不過川普與彭斯和他都沒有密切聯繫。美國川普仍堅持不需對全美實施管制，很多地區不像人口眾多的州出現嚴重疫情。

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