美企防疫！小摩關閉上千家分行、底特律三大車廠關閉全美工廠

摩根大通 (JPM-US) 為防疫將暫時關閉旗下 20% 分行，並減少其餘分行的人力。

摩根大通週三向員工表示，「我們計畫暫時關閉 20% 分行，這有助我們在提供客戶基本服務的同時也保護員工。」

摩根大通是美國資產規模最大的銀行，也是美國第一家宣布因武漢病毒而廣泛關閉分支機構的大型銀行。銀行界已限制員工出差旅行，也要求員工居家辦公或前往備用站點上班，但這只是影響散客的第一步。

摩根大通明日起將關閉約 1000 個分行，但目前尚未揭露受影響的分行清單，僅提到剩餘的網絡已足以為社區提供服務。總部位於紐約的摩根大通擁有 4976 家分行、256981 位員工。

摩根大通發言人 Patricia Wexler 表示，「暫時縮小足跡能讓我們的服務適當涵蓋每個市場，如此才能持續服務客戶。」

摩根大通表示，包括金融顧問、抵押貸款專員等一切非負責出納櫃檯的人員明日起均改為居家辦公，從而減少在任何站點的人力。其餘多數分行設有得來速通道，或出納櫃員面前有玻璃防護，「可進一步保護員工和顧客。」

此外，摩根大通也會縮減持續運作的分行營業時間，但仍照正常工時支付員工薪資。

本週稍早，美國第十大銀行 Capital One 也宣布無限期關閉 120 家分行。

汽車產業停工

除了銀行界關閉分行，由於工會領袖和員工的壓力，底特律三大車廠福特 (F-US)、通用 (GM-US) 以及飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler) 均為了防疫宣布暫時關閉美國所有工廠。

福特表示，週四晚間過後到 3 月 30 日止，計畫關閉美國、加拿大和墨西哥的工廠。福特表示，未來幾週將密切與 UAW 合作，以重啟工廠和探討其他協議和程序，以防止病毒傳播。

通用汽車至少到 3 月 30 日前也關閉北美所有工廠，之後將每週評估狀況而定。

知情人士透露，飛雅特克萊斯也計畫關閉全美工廠，但該公司並未立即回應置評請求。

根據 UAW 與各自車廠，此回停工將影響這 3 大車廠和 15 萬名工會會員所屬的 25 家最終裝配工廠，其中通用汽車有 11 家工廠受影響，數量最多，其次是福特 8 家、飛雅特克萊斯勒 6 家。

福特發言人 Daniel Barbossa 表示，福特週三稍早短暫關閉密西根州的組裝工廠，係因其中一位員工 COVID-19 檢測呈陽性，但目前尚不清楚該工廠何時重啟。

加拿大皇家銀行資本市場公司調整對汽車庫存的預期，認為武漢肺炎疫情可能會讓今年全球汽車產量下降 16%，部分係因美國銷量預計減少 20%。