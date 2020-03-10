〈分析〉疫情如何衝擊美國消費？以五大領先指標來衡量

週一 (9 日) 美股大崩，創下金融危機以來最慘烈的一天，儘管就業、通膨以及國內生產總值 (GDP) 官方數據最終將反映武漢肺炎疫情對美國經濟的影響，不過這些數據用來解釋對消費者的影響仍稍嫌落後，總體來看，當前跡象顯示美國消費情況僅略有放緩。

疫情對美國經濟的影響可能才正要開始，對於美國消費者的影響可自五方面觀察，分別為飯店入住率、零售額、電影票房、百老匯票房以及消費者舒適度等，這些指標可謂消費者需求的先行指標：

1. 飯店入住率

由於擔心疫情透過飛機、火車或是旅館蔓延，部分美國民眾出行意願下滑，今年的美國西南偏南藝術節 (South by Southwest)、谷歌 (Google) 的開發者大會皆因疫情影響取消，國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行 (World Bank) 的春季峰會也都改為線上進行。

數據公司 STR 表示，截至 2 月 29 日當週，美國飯店入住率下滑 1.7% 至 64.1%，根據其每週報告，芝加哥、紐約和舊金山等國際機場周圍的飯店入住率均下滑，像是奧蘭多等以國內航線為市場的飯店情況好一些。

(圖：Bloomberg)

2. 零售額

美國紅皮書研究機構 (Redbook Research) 每週固定公布美國可比商店銷售報告，針對營業一年以上的商店銷售額來衡量消費者支出情況。

紅皮書公布的零售銷售數據顯示，截至 2 月 29 日當週，美國可比銷售額增長 5.9％，似乎尚未受到疫情影響。

(圖：Bloomberg)

彭博資訊 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Poonam Goyal 和 Abigail Gimartin 表示，折價銷售依舊強勁，隨著天氣轉暖，預計銷售額將在 3 月出現增長，並稱目前尚無顯著跡象顯示人們會避開人潮較多的商店。

3. 電影票房

由於公共聚會引發群聚感染可能性較高，美國民眾似乎正在避開電影院。上週末，迪士尼最新動畫長片《二分之一的魔法》(Onward) 的美國票房不盡理想，僅達 3910 萬美元，創下皮克斯動畫有史以來第三差的票房。

數據分析公司 Comscore 表示，上週末，北美票房前十名的電影總收入較去年同期下滑了 53.5%，當時驚奇隊長 (Captain Marvel) 在北美票房高達 1.534 億美元。

不過由於娛樂產業的波動性一向較高，較容易受到現實因素驅動，因此無法百分百確定是否和疫情恐慌有關。

4. 百老匯票房

與電影概念相同，百老匯票房也可用來衡量觀眾的觀劇意願，加上近來美國確診病例飆升，全美已有八州宣布進入緊急狀態，劇院客流量可能再受衝擊。

百老匯聯盟數據指出，截至 3 月 8 日當週，百老匯觀眾出席率較去年同期下滑 6.5％。

(圖：Bloomberg)

疫情爆發後，百老匯聯盟發布聲明表示演出仍持續進行，並稱該協會已大大增加所有公共區域和表驗後台的清潔事項和消毒頻率，並在每個劇院的大廳增設酒精消毒器以供公眾使用。

5. 消費者舒適度

儘管仍高於 2007 至 2009 年的經濟衰退時期，彭博社彙編消費者舒適度指數 1 月下旬以來跌勢難止，截至 3 月 1 日當週，美國人的消費信心已跌至近 10 週低點。

(圖：Bloomberg)

此外，在過去五週內，購買環境指數下跌 6.8 點，跌幅為 2015 年 5 月以來最大，對於美國的疫情擔憂加劇，一再侵蝕消費者支出意願。儘管美股大跌，美國民眾對於個人理財的舒適度指數仍有所改善

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