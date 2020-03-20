〈能源盤後〉各刺激措施出台 美擬干預沙俄價格戰 WTI暴漲23%

週四 (19 日) 交易，原油期貨價格自 20 年低點反彈，WTI 原油價格創下破紀錄的最大單日漲幅。

投資者吸收了大量各國政府與央行推行刺激措施挽救經濟的消息，且俄國表示希望看到高一點的油價，以及報導稱美政府可能干預沙俄之間的原油價格戰。

Schneider Electric 高階商品分析師 Robbie Fraser 表示，「比較像是動盪的象徵，表明動盪會持續困擾全球市場，而非明顯示意油價已經準備好持續自低點反彈。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4.85 美元或 23.8% 以上，收每桶 25.22 美元。

此為黃金自 1983 年 3 月以降最前月契約最大單日漲幅。

週三 WTI 原油期貨價格重挫 24% 以上，收在每桶 20.37 美元，為 2002 年 2 月 20 日以來最低收盤價。根據道瓊斯市場數據，經通脹因素調整後，石油交易價格約為 1999 年 3 月以來的最低水平。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.59 美元或 14.4% 以上，收每桶 28.47 美元。

週三 Brent 原油期貨下跌 3.85 美元或 13% 以上，收在 24.88 美元，為 2003 年 5 月 8 日以來最低收盤價。

Fraser 認為，雖然最初市場反應有限，但由於全球政府和央行繼續提供大規模支撐措施給全球金融市場，原油才獲得上漲動力。

週三稍晚，Fed 宣布一項新貨幣市場共同基金流動性融資機制 (MMLF)，以協助貨幣市場基金滿足家庭和其他投資者的贖回需求。

與此同時，歐洲央行啟動一項新購債計劃，可買進 7500 億歐元 (8200 億美元) 政府和私營債券與商業票據。此外，英國央行調降銀行利率 15 個基點至 0.1%。澳洲央行 3 月時 2 度降息。

據報導，克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 在週三的電話會議上表示，「當然現在是低油價，我們希望看到高一點的價格。」但他沒有建議與 OPEC 及其盟國達成協議。

「沙國顯然下定決心要持續增加出口，以施壓俄國和爭奪生產成本較高的廠商手中市場份額。美國頁岩油預計的生產放緩將滯後發生，加拿大可能看到立即性虧損，因為加拿大同時看到成本收支平衡水準更高，且產品價值低於美國的生產。」

外電援引知情人士的報導，美政府考慮插手沙俄石油價格戰，藉由推動沙烏地阿拉伯減少石油產量，再對俄國施以制裁。上週川普表示，美國將大量採購戰略石油儲備 (SPR)，SPR 截至 3 月 13 日持有 6.35 億桶，但現階段儲備能力約有 7.135 億桶。

AxiCorp 首席市場策略師 Stephen Innes 表示，「全球產量即使短期內只保持穩定，更別說沙國供應量增加，加上未來幾週天然氣和石油需求急劇下降，這將導致庫存增加。」

「在這種情況下，平衡點是否符合此發展，一旦發生迅速又野蠻的實體再平衡，WTI 可能很快會跌到 15 美元或甚至更低，這現在已是部分人認為的基本狀況。」

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格上漲 7.4%，收每加侖 68.50 美分。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 9.2%，收每加侖 1.0417 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 5 美分或 3.1%，收每百萬 Btu 1.654 美元。

EIA 週四公布，上週 (3/13 止) 美國國內天然氣供應量下降 90 億立方英呎。根據 S&P Global Platts，分析師平均預期下降 80 億立方英呎。