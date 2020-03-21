〈能源盤後〉沙俄戰恐難擋 WTI本週重創29% 1991年來最慘烈

週五 (20 日) 交易，原油期貨價格大幅收低，WTI 本週重挫 29%，為 1991 年以來最大單週跌幅，各國政府和央行的經濟刺激措施也未能抵銷市場對需求將因武漢肺炎大流行而下降的預期，以及沙俄供應過剩的預期。

前一日甫因川普有意干預沙俄原油價格戰，WTI 原油收創有史以來最大單日漲幅。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「這與我們之前所經歷的一切不同。例如就週四來看，當天原油創下有史以來最大單日漲幅，但這竟然還無法彌補大部分先前幾日虧損。」

他將價格暴跌歸因於「各地關閉導致需求激烈下降，包括加州、紐約等全部居家辦公且不能外出進行不必要的旅行。在此需求疲弱之際，沙烏地阿拉伯又打算讓產品充斥市場。」

Steeves 認為，「WTI 原油價格可能會再度返回週三盤中低點 20.06，且一旦委內瑞拉在全球成長放緩的時機下提高產量，WTI 油價可能測試 1998 年 10.65 美元的低點，這是否會發生取決於疫情大流行的程度和持久度，而這是沒人知道的。」WTI 週三收在 2002 年 2 月以來最低價格。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.79 美元或 11.1% 以上，收每桶 22.43 美元。該契約今日到期。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.28 美元或 12.7% 以上，收每桶 22.63 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌美 1.49 元或 5.2% 以上，收每桶 26.98 美元。

Brent 原油期貨價格週四大漲 14.4%，但週三收在 2003 年 5 月以來最低收盤價。

雖然週四大漲，但本週仍大幅收低，主因仍是 COVID-19 大流行造成全球需求下降，以及沙俄價格戰加劇了供過於求的壓力。

WTI 原油期貨本週重挫 29.3%，為 1991 年 1 月 18 日止的當週以降最大單週跌幅。Brent 原油本週也見 20.3% 巨大跌幅。

川普 vs. 沙俄價格戰

The Price Futures Group 高階分析師 Phil Flynn 認為，儘管川普總統有意在某個時點出招干涉，但「價格戰難以捉摸，沙俄兩國看起來像真的想要戰鬥那樣。」

「俄方指控，沙國用堅持減產的方式來勒索俄國，現在沙國打算借錢來度過這場風暴。」外媒報導，沙國政府計畫提高債務上限，自 GDP 占比 30% 提高到 50%。

彭博週五報導，俄國總統普丁 (Vladimir Putin) 將拒絕屈服沙國的石油勒索手段。

與此同時，《華爾街日報》週四報導，美國最大的石油生產州德州的監管機構正在考慮削減石油產量。知情人士透露，在石油價格暴跌之後，幾位石油公司高層聯繫負責監管該產業的德州當局要求救濟。

另外，美國原油產業監管機關預計和 OPEC 就美、沙、俄三方石油休兵一事展開討論。

Baker Hughes 週五公布，美國上週活躍的石油鑽機減少了 19 到 664，意味著生產即將放緩。

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格下跌 11.6%，收每加侖 60.54 美分。本週跌幅 32.7%。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 1.0063 美元。本週跌幅 11.5%。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 3%，收每百萬 Btu 1.604 美元。本週跌幅 14.2%。

GasBuddy 的石油分析主管 Patrick De Haan 本週稍早表示，「價格還會再下跌許多，駕車者不應該此時急著加油。」