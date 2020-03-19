沙國增產決心不減 WTI油價創18年來新低

在沙烏地阿拉伯表態未來幾個月內，將繼續維持高水平的石油產量和出口量，展現執行增產計畫的強烈決心後，週三 (18 日) 國際油價跌勢加深，西德州中質原油 (WTI) 盤中重挫 14% 至每桶 24 美元以下，觸及近 18 年來最低水平。

截至台北時間晚間 23 時許，布蘭特原油下滑 6.58%，暫報每桶 26.84 美元，WTI 原油下滑 14.31%，暫報每桶 23.42 美元，WTI 油價創下 2002 年 3 月以來最低水平。

WTI 油價跌破每桶 24 美元，創 2002 年 (圖：Investing.com)

在 OPEC + 談判破裂後，俄、沙兩國隨即引發一場石油價格戰，過程中沙國不斷挑釁，降價、增產手段各種樣樣來，近期更揚言將石油出口量提升至 1000 萬桶 / 日，本月以來國際油價已重挫約 45%。

Energy Aspects Ltd. 駐倫敦首席石油分析師 Amrita Sen 表示：「沙烏地阿拉伯決定將產量上抬至最高水平，它們決定要用石油來佔據市場。」

儘管曾揚言以增產回擊，在油價跌至近 18 年低點後，克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 週三 (18 日) 鬆口稱，希望看到更高的價格，首度顯示其對低油價的容忍度正在減弱。

Peskov 表示該國正密切監測原油市場的情況，經由分析做出近期和中期預估。根據分析結果，未來俄羅斯將和 OPEC 建立任何潛在的合作關係。

Rystad Energy 分析主管 Per Magnus Nysveen 表示：「沙烏地阿拉伯正在測試所有人，同時為自身建立談判能力，他們將盡其所能，並殺死美國頁岩油。」

供需關係失衡重創華爾街的石油預期。高盛 (Goldman Sachs) 將第二季布蘭特原油價格預期下調至每桶 20 美元，稱原油消費量將每天減少 800 萬桶。瑞穗證券 (Mizuho Securities) 也警告，隨著俄羅斯和沙烏地阿拉伯湧入市場，油價將持續下跌。

油價跌勢不斷之下，伊拉克石油部長週二 (17 日) 呼籲 OPEC + 召開緊急會議，幫助平衡原油市場，解決當前惡化情況。