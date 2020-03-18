油價走勢三情境分析 2字頭是悲觀狀態 恐續探低點

OPEC(石油輸出國組織) 與俄羅斯之間的爭執已演變成原油價格戰，北海布蘭特原油和美國西德州原油今年以來跌幅均逾 50%，成為武漢肺炎疫情之外另一個恐慌情緒的來源，國泰投顧今 (18) 日預期，未來油價走勢可能出現三種情境，樂觀情境下，有望回到 45-50 美元，不過目前油價見 2 字頭，已處在悲觀情境，國泰投顧指出，近期油價可能下探先前低點。

據 OPEC 最新發布報告，全球原油需求上半年將較去年同期下滑，直到第三季才可能回升，供給方面，非 OPEC 成員今年可能持續增加，並在 OPEC 新一輪減產協議破局後，OPEC 和俄羅斯在 2020 上半年的產量也可能增加，導致原先已失衡的供需再次擴大，油價恐持續探底。

國泰投顧認為，全球原油供需失衡加劇，價格有繼續探低的可能，預期未來油價走勢可能有三種情境，基本情境是維持 30 美元，隨著鑽油井供給下滑、下半年景氣回升，西德州油價逐漸回升至 40 美元。

若是樂觀情境，俄國和沙國重回談判，景氣下半年回升，可望帶動西德州油價回升至 40-50 美元。

至於悲觀情境則是，俄國與沙國同步增產，且未來鑽油井供給無明顯下降，使西德州油價處在 2 字頭。

國泰投顧說明，美國頁岩油開採成本普遍約為 35-40 美元，加上營運管理的銷售支出，若想維持 10% 利潤率，均衡油價至少要在 40-50 美元，當市場價格低於 40 美元時，相關能源公司將選擇停止生產，若低油價維持超過 3 個月，從過往經驗來看，能源公司可能關閉鑽油井以降低原油市場的供給。