加州頒禁令、全美確診破萬 美元自三年高點滑落

美國武漢肺炎 (COVID-19) 確診人數週四 (19 日) 正式突破萬人來到 1.42 萬例，加州政府當日晚間更頒布全州外出禁令，引爆市場對美國經濟衰退的恐慌，美元聞訊慘跌 0.7%，自三年來高點滑落。

美元指數今 (20 日) 下跌 0.72%，至 102.877，該指數週四漲抵三年高點 102.755；彭博美元現貨指數 ( Bloomberg Dollar Spot Index) 也下挫 0.9%，投資人紛紛逃離這個避險資產，美元過去 8 日強勁漲勢中斷。

彭博美元現貨指數 (圖片: 彭博社)

B. Riley FBR 首席全球策略師 Mark Grant 說道：「投資人擔憂美國其他州將效法加州祭出外出禁令，屆時失業率將節節攀升，並導致美國經濟陷入衰退甚至大蕭條，投資人本能性地拋售美元。」

韓圜、澳幣因美元走弱勁升近 3% ；英鎊則跳漲 1.5%。

勞工部週四 (19 日) 公布美國上週初領失業救濟金人數躍升至 28.1 萬人，較前值暴增 33%，創下 2017 年以來的最高水平，也是 1992 年最大單週增幅，然而這很可能只是個開端。

紐約時報預估，美元可能隨著美國失業率飆升而進一步走軟，高盛預估，下週續領失業救濟金人數恐怕會激增至 225 萬人，是 1982 年高峰值 69.5 萬人的三倍以上。

道明證券 (TD Securities) 駐新加坡的新興市場資深分析師 Mitul Kotecha 則認為，美元的疲軟正好能讓其他貨幣稍事喘息。

他補充說，現在就認為美元走向下行趨勢來言之過早，市場對美元的需求仍高。

加州州長 Gavin Newsom 週四 發布一項全州範圍命令，要求所有居民在武漢肺炎 (COVID-19) 流行期間「待在家裡」，只有在必要時才出門。

經紀交易商 Mischler Financial Group 的常務董事 Tony Farre 說道：「疫情對美國造成的經濟損失，可能遠大過於醫療衝擊。」

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