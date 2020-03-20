宅經濟副作用 Netflix將降低歐洲地區畫質 以免網路崩潰

Netflix (NFLX-US) 至少下個月前會開始降低歐洲地區的串流畫質，以免因武漢肺炎 (COVID-19) 大流行導致的空前流量，造成伺服器崩潰。

Netflix 表示，將降低所有影音串流的畫質 30 天。

Netflix 發言人發表聲明指出：「我們估計 Netflix 將幫助降低歐洲網路流量約 25% 左右，但同時也能確保我們繼續為會員提供優質的服務。」

由於太多國家被迫全面封鎖以抵抗病毒傳播，數以億計的家庭在家工作，甚至更多的孩子停止上學，官員們擔心網路流量會承受過大壓力。

負責涵蓋逾 4.5 億人用量的歐盟網路市場的歐盟專員 Thierry Breton 週三 (18 日) 和週四 (19 日) 兩度與 Netflix CEO Reed Hastings 進行交談，討論有關如何限制串流媒體影音對網路造成的壓力。

Breton 在聲明中指出，鑑於目前局勢前所未見，串流媒體平台、電信商和用戶「都有共同責任採取步驟，以確保在抗疫過程中，確保網路的平穩運行」。

根據美國網路設備公司 Sandvine 的 2019 年報告，視頻佔互聯網提供商向消費者傳輸的數據的 60% 以上，而 Netflix 僅佔總流量不到 12%。以 YouTube 為主的 Google 流量佔了另外 12%。

Netflix 的發言人指出，降低畫質可能意味著某些用戶「可能會感受到畫質降低」，而另外一些用戶則沒有感覺。

歐盟委員會表示，儘管網路使用量急劇增加，但目前還沒有中斷或不利影響的報告。它們將與負責歐盟電子通訊的監管機構合作，建立一種特殊的報告機制，以監控網路流量並應對容量問題。

電信商也表示，他們支持要求客戶切換至標準畫質串流的建議。

歐洲電信網絡營運商協會總幹事 Lise Fuhr 在聲明中說：「現階段，工程師將按照標準網路操作有效地處理新的流量模式。」

「我們支持歐盟委員會的努力，以確保各國政府和國家監管機構擁有保持全歐陸網路健全所需的所有工具。」