「宅經濟」受惠! 疫情重災區Netflix下載量激增

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，為了防堵疫情而實施的停班停課、遠端辦公和各種社會隔離措施，間接助長了能宅在家看劇的影音串流服務 Netflix (NFLX-US) 的 App 下載與訂閱次數，尤其在疫情重災區的歐洲更是如此。

根據調查機構 Sensor Tower 數據顯示，上週義大利和西班牙隔離區的 Netflix 的 App 下載量出現驚人的成長。

義大利上週 Netflix 手機 App 下載量，較前一週狂增 60%，與 2 月平均每週下載量相比，激增了 77%；而西班牙的下載量也暴增 33%。同期間，亞馬遜的 Prime Video 下載量在義大利也狂漲了 101%。

Sensor Tower 表示，美國地區的影音串流 App 下載量仍維持穩定增長，但可能在未來幾週有所變，因為美國主要連鎖電影院 AMC 和 Regal 皆於週一宣布關閉。

雖然在義大利和西班牙廣為人下載，但 Netflix 目前已暫停所有平台上的實境節目，只要製片廠也關閉。

過去一週以來，歐洲已有數百萬人進行自主隔離，多數企業要求員工遠端居家辦公。各國政府紛紛宣布停班停課，政府也關閉多數公共場所，並取消許多大型集會。

歐洲各國政府正努力對抗武漢肺炎，法國昨日 (17 日) 宣布實施全境封鎖，週三 (18 日) 歐盟各國領袖一致同意，封鎖歐盟邊界 30 天，以減緩武漢肺炎疫情。

截至週三 (18 日) 義大利、西班牙死亡病例分別達到 3000 多人和 600 多，其中週三義大利單日死亡人數高達 475 人，創下疫情爆發來單日新高。